Neubukow: Pkw durchbricht Betonwand und stürzt in Bach

Neubukow

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr in Neubukow im Landkreis Rostock gekommen. Ein auf dem Parkplatz des Norma-Supermarktes stehender Opel fuhr nach dem Motorstart plötzlich an. Durch den Ruck durchbrach das Fahrzeug eine Betonmauer und stürzte anschließend mehrere Meter tief in einen Bach.

Gleich mehrere Augenzeugen informierten den Notruf und kamen den Insassen zur Hilfe. Die Feuerwehren aus Neubukow, Rerik, Kröpelin, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und zahlreiche Streifenwagen eilten wenig später zu dem Supermarkt-Parkplatz. Beide Insassen wurden von Rettungskräften versorgt. Wie der Neubukower Wehrführer Ralf Winter berichtete, soll es sich bei den Insassen um ein älteres Ehepaar gehandelt haben. „Sie konnten das Fahrzeug selbst verlassen und sich in Sicherheit bringen“, so Winter.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie ein Sprecher Polizeireviers Bad Doberan mitteilte, gab es keine Personenschäden. Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten den Opel mit einem Abschleppseil an einem Löschfahrzeug. Die genauen Umstände des Unglücks werden nun ermittelt.

Von Benjamin Vormeyer / msz