Neubukow: Schliemann-Marke und Sonderstempel heiß begehrt

Neubukow

Die reguläre Filiale der Deutschen Post AG befindet sich in Neubukow nach wie vor am bekannten Standort in der Keneser Straße 29. Für sieben Stunden kam am Freitag aber noch Verstärkung hinzu. Im Auftrag der Post richteten Lois Glormann und Nicolai Tyc als Angestellte einer Kölner Agentur eine Sonderfiliale im Foyer des Neubukower Rathauses ein.

Rathausfoyer wird zum Postamt

Dort konnten die Neubukower zwar auch wie in einer gewöhnlichen Poststation ihre Briefe abgeben. Im Vordergrund standen aber die Präsentation und der Verkauf der Sonderbriefmarke, die aus Anlass des 200. Geburtstages von Heinrich Schliemanns Anfang Januar herausgegeben worden ist.

Ursprünglich war auch die Präsentation in zeitlicher Nähe zum Jubiläum am 6. Januar geplant. Aber wegen der Corona-Pandemie war sie ebenso wie der Festakt zu Ehren des in Neubukow geborenen weltberühmten Altertumsforschers und Troja-Entdeckers auf den gestrigen Tag verschoben worden.

Lois Glormann händigte in der Sonderpostfiliale in Neubukow die begehrten Tagesstempel zur Präsentation der Sonderbriefmarke zum 200. Geburtstag von Heinrich-Schliemann aus. Quelle: Rolf Barkhorn

Auch der neue Termin hat sich unter den Philatelisten offenbar gut rumgesprochen. Denn schon kurz nach Eröffnung ihrer Sonderfiliale am Vormittag hatten Lois Glormann und Nicolai Tyc alle Hände voll zu tun. Dort wurden nicht nur die Sondermarken mit dem Bildnis von Heinrich Schliemann verkauft. Dazu gab es auch die bei Philatelisten so begehrten Ersttagsblätter und dazu dann noch einen Sonderstempel. Während Interessenten die mit einem Wert von 1,10 Euro versehene Briefmarke wohl überall erhalten können, hat der mit dem gestrigen Datum versehene Sonderstempel, der auch nur gestern vor Ort zu erhalten war, für Sammler einen besonderen Wert.

Unter den Kunden der temporären Postfiliale war auch Eberhard Quaeck aus Neuburg. Der 65-Jährige meinte: „Ich habe früher mal Briefmarken gesammelt. Von daher haben mich Sondermarken schon immer interessiert. Und Heinrich Schliemann ist für mich eine der bedeutendsten Persönlichkeiten aus der Region und zudem noch weltbekannt. Da lasse ich es mir nicht entgehen, wenn ihm zu Ehren eine Sondermarke erscheint.“ Und dann berichtet der Neuburger, dass er selbst schon Urlaub in Griechenland gemacht und dort festgestellt habe dass dort „jedes Kind weiß, wer Heinrich Schliemann war“.

Athen bekommt Sonderpost aus Neubukow

In Griechenlands Hauptstadt Athen wird dann wohl auch bald ein Brief mit der Schliemann-Sondermarke und dem besonderen Tagesstempel ankommen, den der Neubukower Hans-Albert Kruse in der Sonderpostfiliale abgegeben hat. Der passionierte Sammler und Heimatforscher ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen. Er ließ gleich mehrere Sonderbriefe mit dem seltenen Stempel versehen, um sie an Freunde ins In- und Ausland zu verschicken.

Wolfgang Vierow ist extra aus Ribnitz-Damgarten nach Neubukow gekommen, um sich den Sonderstempel zur Schliemann-Marke abzuholen. Quelle: Rolf Barkhorn

Einige Philatelisten und Schliemann-Verehrer nahmen auch weitere Wege auf sich, um sich das begehrte Ersttagsblatt mit Marke und Sonderstempel in Neubukow abzuholen. Dazu gehörten unter anderem Mitglieder des Sammlervereins Hansephil e. V. aus Rostock. Aus Ribnitz-Damgarten reiste Wolfgang Vierow an, zu dessen Interessengebieten nicht nur die Philatelie, sondern auch Meeresarchäologie und Archäologie gehören. Er erwarb vor Ort ebenfalls mehrere Sondermarken, um sie an Freunde zu versenden.

Erst nach etwa zwei Stunden ebbte der erste Andrang der Sammler im Foyer des Rathauses ab, was wohl auch damit zu tun hatte, dass zu diesem Zeitpunkt in der Kirche der Festakt zu Ehren Heinrich Schliemanns begann. Lois Glormann und Nicolai Tyc freuten sich über das große Interesse Mecklenburger Briefmarkenfreunde. „Dann macht solch ein Einsatz auch Spaß“, meinte Tyc. Ihren mobilen Stand bauten sie gestern am späten Nachmittag wieder ab. Ihren nächsten Einsatz im Dienste der Philatelie haben sie erst nach Ostern an einem bislang noch unbekanntem Ort. Dann stehen wahrscheinlich Marken mit anderen Motiven im Mittelpunkt. Aber auch die Schliemann-Marke werden sie weiter gern anbieten, nachdem sie nun auch die Geburtsstadt des weltbekannten Archäologen und Troja-Entdeckers und einige ihrer Bewohner kennengelernt haben.

Von Rolf Barkhorn