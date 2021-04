Neubukow

Die Lebensader der Salzhaffregion zeigt sich in diesem Frühling rustikal sprudelnd durch Spriehusen bei Neubukow: Es ist der Hellbach, der hier Spaziergänger zum Naturerleben einlädt. Nichts erinnert an die große Güllehavarie vor zweieinhalb Jahren.

In der Schweinemastanlage unweit hinter einem Berg gelegen war damals unkontrolliert aus einem Sammelbehälter hochgiftige Gülle in großer Menge übergelaufen und erst in den Panzower, dann einmündend in den Hellbach geflossen. „Das tötete massenweise Meeresforellen, die zu jener Zeit aus der Wismarbucht und dem Salzhaff zum Laichen in die Oberläufe der Bäche unterwegs waren oder zurückkamen und im verseuchten Wasser qualvoll erstickten“, erinnerte sich Geschäftsführer Axel Pipping vom Landesanglerverband (LAV), der Anzeige erstattet hatte.

Anzeige des Landesangelverbandes wurde nicht weiter verfolgt

„Damit kamen wir nicht durch, obwohl doch erheblicher Schaden in der Natur entstanden war und auch kartierte Laichgruben vernichtet wurden“, resümierte er. Die Staatsanwaltschaft habe gemeint, es sei kein wirtschaftlicher Schaden entstanden und kein Nachweis für Ersatzansprüche erbracht worden.

„Wie sollte das auch gehen,“ wetterte dieser Tage bei Anruf noch im Nachhinein Dr. Andreas Schwienhorst von der Ortsgruppe Salzhaff-Rerik, Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Die toten Tiere seien mit der Strömung auf einer Strecke von sechs bis sieben Kilometer ins Salzhaff getrieben worden, einem Gebiet, aus dem zusammen mit der angrenzenden Wismarbucht die meisten der verendeten Tiere gekommen waren. Einen Rückgang des Laichgeschehens von 80 Prozent stellten die Angler des Ortsvereins durch den Verlust der Muttertiere aus Salz- und Süßwasser fest.

Havarie durch Fehlverhalten

„Die sogenannte Güllehavarie 2018 wurde durch das Fehlverhalten eines damaligen Mitarbeiters der Anlage ausgelöst; insofern nicht durch die Anlage im engeren Sinne selbst“, informiert Landkreissprecherin Petra Zühlsdorf-Böhm. Sie stellte klar: „Die untere Wasserbehörde des Landkreises Rostock hat in der Folge weitere Auflagen im Sinne des Gewässerschutzes erteilt. Diese wurden erfüllt und somit sind die Mängel abgestellt.“

Die BUND-Ortsgruppe hatte an Landwirtschafts- und Umweltminister Till Backhaus einen offenen Brief mit der Forderung zur sofortigen Stilllegung der Anlage sowie aller weiteren an Gewässern errichteten Tiermastanlagen gerichtet. Darin schlossen sie zum Schutz der Natur das Verlangen ein, keine neuen Mastanlagen an Gewässern zu genehmigen. Inzwischen habe sich nach langem Zuständigkeitsgezerre ja einiges an der Einrichtung am kleinen Hellbach geändert, stellte Dr. Schwienhorst fest. Aber nach unserem Rat, wie eine Verbesserung aussehen könnte, habe niemand gefragt, bedauert er. „Gutachter kamen und gingen. Sie haben offensichtlich unsere BUND-Adresse nicht in der Unterlagenmappe mitgeführt.“

Das vermutete auch Frank-Jürgen Trost, Vereinschef der Petrijünger im Ort, der jetzt schon wieder von mehreren toten Fischen erfuhr, die im kleinen Hellbach (Panzower Bach) von Biota-Angehörigen gefunden wurden. Die in Bützow ansässige Firma ist an drei Projekten zum nachhaltigen Gewässerschutz beteiligt und war auch in der Neubukower Schweinemastanlage unterwegs. Eine Nachfrage per E-Mail im Biota-Institut nach Einzelheiten der Untersuchung wurde bisher nicht beantwortet.

Ölsperre: Mitarbeiter einer Lübecker Umweltfirma holten im Dezember 2019 ein Wasser-Öl-Gemisch aus dem Mühlenteich und Hellbach. Quelle: Thomas Hoppe

Indessen hatte sich eine für die Angler sichtbare Dieselölspur im Gewässer ausgebreitet. „Deren Herkunft konnten wir so schnell nicht feststellen,“ sagte Frank-Jürgen Trost. Das Signal der Verunreinigung war dank moderner Kommunikationstechnik auch in der LAV-Leitstelle angekommen. Es wurde aber bald wieder entwarnt . „Wir waren erleichtert, als sich der Ölfilm aufgelöst hatte“ meinte auch LAV-Geschäftsführer Pipping.

Mehrere Vorfälle der Umweltverschmutzung

Verschmutzungen des Hellbachs und Panzower Bachs waren in den vergangenen Jahren keine Seltenheit. Neben dem Gülleintrag gab es im Dezember 2019 eine Ölverschmutzung im Panzower Bach, weil auf dem Gelände eines Gewerbebetriebes 20 Liter Hydrauliköl aus einem Radlader ausgetreten waren, das durch Regenwasser in die Entwässerung gelangt war. Im März 2019 war ein Gülleanhänger am Bahnübergang Keneser Straße umgekippt. Mehrere Tausend Liter Gärreste liefen aus, Gärschlamm sowie Diesel flossen auch in den Panzower Bach und den weiter verlaufenden Hellbach.

Ein Gülleanhänger war im März 2019 auf dem Neubukower Bahnübergang umgekippt. Quelle: Stefan Tretropp

Der Hellbach scheint sich insgesamt wieder ganz gut gereinigt zu haben, mutmaßte der Neubukower Anglervereinschef Trost. Er habe laichwillige Meerforellen aufsteigen sehen. „Große Exemplare waren das, die sich beim Gülleeinbruch wohl weit draußen im Salzhaff aufgehalten haben und nun wieder für Nachwuchs sorgen können, meinte er. Wichtig sei jetzt, dass die Feldwirtschaft der Bauern nicht zu dicht an die Ufer reicht. Denn Dünger und Chemikalien trüben stark das Wasser. Die Schönheit des Hellbachs mit seinen Fischen, Muscheln und Insekten müsse erhalten bleiben, damit auch Spaziergänger sich weiter daran erfreuen können, verdeutlicht er seinen anglerischen Sinn. Notwendig sei, dass jede Verunreinigung so schnell wie möglich gemeldet werde.

Von Dietrich Grunzig