Neubukow

Wandern in einem Tal mit bewaldeten Hängen und einem plätschernden Bach – da denkt man eher an die Berge als an die Ostseeküste. Doch auch in unserer Region gibt es so etwas: im Hellbachtal in Neubukow. Der Wanderweg wird hier durch einen Naturerlebnispfad ergänzt, dessen Stationen vor allem Kindern das Thema Wald auf spielerische Weise näherbringen. Der eher kleine, aber feine Wanderweg ist auch Teil des europäischen Jakobswegs.

Das Auto parke ich auf dem unbefestigten Parkplatz am Mühlentor, nur wenige Schritte vom Start des Wanderwegs. Beim Aussteigen bewundere ich die eindrucksvolle Neubukower Windmühle, die offensichtlich tipptopp renoviert ist. Davor grast in einem Garten ein Grüppchen wolliger Huftiere – Lamas oder Alpakas? Jedenfalls sind sie niedlich und bilden einen leicht exotischen Kontrast zur nordischen Windmühle.

An der Brücke über den Hellbach nebenan plätschert das Wasser besonders laut, weil es hier über eine große Fischtreppe fließt. Auf der anderen Seite der Brücke setzt sich das Thema Fisch fort – mit dem schlichten Holzbau der Meerforellenstation Neubukow. Die Rolle von Fischtreppe und Station für den Fischbestand sind auf Infotafeln ausführlich beschrieben.

Windmühle und Naturerlebnispfad zum Start

Der Pfeil am Startschild weist quer über eine Wiese, und ich zögere. Wenn man seiner genauen Richtung folgt, entfernt man sich erst mal vom Wasser. Doch dann lasse ich die gemütlich aussehenden Bänke und Tische unten am Bach weit links liegen und wandere in Pfeilrichtung, vorbei an den Häusern neben der Windmühle. Nach der Mühle folgt rechts ein Feld, und nach ein paar hundert Metern erkenne ich erleichtert, dass ich richtig gelaufen bin: Hier begrüßt mich die erste Station des Naturlehrpfads, ein Insektenhotel mit Erläuterungen.

Dann geht es hinunter ins Bachtal, und man taucht in eine ganz andere Welt ein. Hier liegen Äste und ganze Stämme quer über dem naturbelassenen Bach. Am Ufer schlängelt sich ein Waldweg, unter den noch kahlen Bäumen blühen viele Schneeglöckchen. Überall in den Bäumen singen die Vögel, ein Eichhörnchen huscht einen Stamm hoch.

Das Naturbelassene hat allerdings auch seine Schattenseiten: Nach den ergiebigen Regenfällen der letzten Wochen ist der Weg an vielen Stellen sehr matschig. Ich bin froh über meine wasserdichten Wanderstiefel mit dem ausgeprägten Profil, das mir an den besonders rutschigen Stellen mehr Halt gibt. Entlang des Wanderwegs findet man auch immer wieder kürzere oder längere Stege aus Holzlatten, auf denen man bequem über sumpfige Stellen hinwegkommt.

Vor allem im Sommer ein kleines Paradies

Obwohl sich heute sogar öfters die Sonne zeigt, sind kaum andere Wanderer unterwegs. Einmal treffe ich eine ältere Dame, die ihren Collie spazieren führt. „Donna und ich kommen fast jeden Tag hierher“, erzählt die Frau und schwärmt: „Im Sommer, wenn alles grün ist, dann ist das hier ein echtes kleines Paradies.“ Vor allem wenn die Sonne herunterbrennt, bietet das Hellbachtal eine schattige Oase. „Aber auch um diese Jahreszeit ist es schön“, meint die Neubukowerin, und Donna stimmt schwanzwedelnd zu.

Die beiden haben recht. Unter den hohen Bäumen, neben dem plätschernden Wasser kann man sich wirklich wohlfühlen. Der schmale Waldweg führt eine Weile dicht am Bach entlang, dann steigt er den Hang hoch, bis man das Wasser nur noch weiter unten glitzern sieht. So geht es auf und ab, mal weiter oben am Hang, mal direkt unten am Bachbett. Hin und wieder hört man dörfliche Geräusche: ein Hahn kräht, ein Schaf blökt. Das Rauschen der Straßen kommt hier nur noch leise an, das Vogelgezwitscher dominiert. Obwohl das Tal recht schmal ist, fühlt man sich schon angenehm „weit weg“ von der Zivilisation – meistens. An einer Stelle des Bachs schwimmt eine kleine Plastikmüllinsel – schade.

Entlang des Weges warten außer Sitzbänken zum Rasten auch immer wieder Stationen des Naturerlebnispfads. Es gibt eine Art „Baumbar“ mit gut einem Dutzend Stammstücken verschiedener Bäume. Hier kann man anschaulich lernen, sie zu unterscheiden und zu identifizieren. Eine Vogeluhr informiert über die verschiedenen Vogelarten, ein Baumtelefon demonstriert die Leitfähigkeit eines Baums, und an einer anderen Stelle bekommt man Infos zu den Jahresringen. Als ich mit dem Holzhammer auf das riesige Wald-Xylophon schlage, erklingt wie als Antwort das Hämmern eines Spechts von einem nahen Baum.

Weg zurück durchs Tal mit neuen Ausblicken

Nach etwa zweieinhalb Kilometern kommt eine Abzweigung. Hier kann ich nun auf einem Rundweg zum Parkplatz zurückgehen, über einen Fußweg durch die Felder und dann entlang der Häuser am Stadtrand. Oder ich drehe um und gehe den Weg durchs Tal zurück. Ich entscheide mich für Letzteres und bereue es nicht: In dieser Richtung sehe ich nochmal ganz andere Ausblicke auf Bäume und Bach.

Weitere Ziele Der Wanderweg im Hellbachtal ist Teil des Jakobsweges. Der trägt hier den Titel „Via Baltica Deutschland“. Etwa 2,5 Kilometer nach dem Start des Hellbach-Wanderwegs am Neubukower Mühltor gibt es eine Abzweigung nach links. Wenn man hier auf der kleinen Brücke den Hellbach überquert, kann man auf dem Jakobsweg weiterwandern bis nach Wismar. Von Neubukow nach Wismar sind es etwa 30 km. Deutlich kürzer ist der Weg ans Salzhaff, zum Beispiel rund 8 Kilometer, wenn man über Rakow und Pepelow wandert. Nur ein paar hundert Meter vom Mühlentor entfernt lohnt sich der Aufstieg auf den historischen Wallberg. Auch die malerische Innenstadt von Neubukow mit Marktplatz, Rathaus, Kirche und Heinrich-Schliemann-Gedenkstätte ist vom Mühlentor zu Fuß in weniger als zehn Minuten erreichbar.

Nach etwa zwei Stunden bin ich wieder zurück am Parkplatz. Es war eine schöne kleine Wanderung, zu empfehlen vor allem auch für Familien, allerdings mit ein paar Ausnahmen: Wenn die jüngsten Familienmitglieder noch im Kinderwagen sitzen oder ein Senior nicht mehr so trittsicher, vielleicht sogar auf einen Rollator angewiesen ist. Dann ist der schmale, unebene Waldweg ungeeignet. Ansonsten aber bietet der Hellbach-Wanderweg gerade für Familien mit lebhaften Kindern ein wunderbares Ausflugsziel mit schöner Natur und vielen Möglichkeiten für Aktivitäten im Wald.

Von Henrietta Hartl