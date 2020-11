Neubukow: So übel spielt die Vogelpest einem Familienbetrieb mit

Malpendorf/Neubukow/Lehnenhof

Die Vogelpest hat im Legehennenstall von André Bleck zugeschlagen: „Unser ganzes Weihnachtsgeschäft, für das wir das ganze Jahr gearbeitet haben, ist im Eimer“, sagt der Malpendorfer ärgerlich, dessen Handy an diesem Montagvormittag am laufenden Band klingelt: Rundfunk, Fernsehen, Bekannte und Kundschaft. Der Landkreis Rostock hat am Sonntag einen Sperrbezirk sowie einen Beobachtungsbezirk rund um Neubukow eingerichtet. Für den Abend erwartet André Bleck eine Firma, die die 3000 Legehennen, 750 Enten und weitere 150 Hühner von seinem Hof holt, die Ställe desinfiziert.

André Bleck vor seinem Malpendorfer Eierverkaufsautomaten, der jetzt leer ist. Quelle: Thomas Hoppe

Das sei gerade zu dieser Zeit der größte Ausfall von Einnahmen. „Tiere wird es erstmal nicht mehr geben. Man kriegt ja keine Junghennen – das wird mindestens ein Vierteljahr dauern – und dann legen sie ja nicht gleich. Uns wurde ein halbes Jahr geklaut – die hätten jetzt bis Ostern legen sollen. Das ist echt existenzbedrohend“, sagt André Bleck resümierend.

Gemeinsam mit seiner Frau Ramona schildert er aufgewühlt die Erlebnisse vom vergangenen Freitag, dem 13. November: „Am Abend zuvor war noch alles in Ordnung gewesen, die Hühner schienen gesund.“

Als sie am Morgen in den Stall kamen, merkten die Blecks sofort, dass etwas nicht stimmte: „Sonst war da ein Riesen-Tara.“ Bei Legehennen würde man das auch an den Eiern sehen: „Am Abend davor waren sie noch gut, braun, feste Schale – am nächsten Morgen waren das alles weiche Eier, es war nur die halbe Legeleistung noch da und von jetzt auf gleich gab es tote Tiere“, berichtet André Bleck. Zwei Stunden später hätte sich deren Zahl verdoppelt, am Tag darauf sei fast der halbe Bestand tot gewesen. Er betont: „Das geht wirklich innerhalb von Stunden, wir hatten das früher auch nicht glauben wollen.“ Und Ramona Bleck ergänzt: „Wenn man das selber nicht erlebt hat, hört sich das übertrieben an – aber es ist wirklich so gewesen.“

Auch die Tierärztin, die die Blecks umgehend alarmiert hatten, hätte zwar gewusst, dass es so sein soll, aber persönlich erlebt, hätte sie das so auch noch nicht, heißt es.

Erst vor zehn Tagen hätte die Veterinärin den Bestand kontrolliert und geimpft, sagen die Blecks.

Legehennen waren die ganze Zeit nur im Stall

Ihre Legehennen hat die Familie seit Langem nur im Stall gehalten: „Wir hatten uns aus Kooperation mit der Broilerfarm, hier vor der Tür, damals für reine Bodenhaltung entschieden. Die haben ja ihre Tiere auch im Stall und wir wollten nicht so unfair sein, unsere hier rumlaufen zu lassen und die haben nachher das Problem“, erklärt André Bleck und zeigt auf seinen Legehennenstall: „Alles abgeschirmt, alles zu – an den Klappen wird angesaugt, dahinter sind Gitter. Es reicht wohl schon, wenn man eine Eierpappe reinträgt und da ein Vogel raufgekackt hat.“

Alle Tiere würden getötet, die Ställe desinfiziert. Danach soll es außen und innen eine Flächendesinfektion geben. Sofern dann die Proben negativ seien, könne man langsam wieder mit Verkauf beginnen, hofft André Bleck.

Kirch Mulsower verkauft Enten aus dem Auto

Derweil ist Bernd Dommack aus Kirch Mulsow mit seinen Enten quasi im Direktverkauf unterwegs. „Ick hab’ noch welche für 30 Euro, zweieinhalb Kilo“, sagt der Mann auf einem Parkplatz in Reddelich und bietet seine Ware aus dem Transporter heraus zum Verkauf: „Ich fahr’ jetzt überall hin und habe noch 40, 50 Stück eingefroren.

Der Kirch Mulsower Bernd Dommack bietet seine Enten feil. Quelle: Thomas Hoppe

Können die Leute kaufen, bei mir in Kirch Mulsow am Gutshaus rechts.“ Seine ursprünglich 100 Enten seien alle längst geschlachtet, erzählt der Mann noch und verweist darauf, dass er zu Hause auch Tauben habe. Doch die seien sowieso immer drinnen, betont er bezogen auf die Vogelgrippe.

Die Anwohnerin der Neubukower Fischtreppe, die in der warmen Jahreszeit frische Eier anbietet, schlachtet jetzt alle ihre fünfzehn Hühner: „Die werden eingefroren und gegessen.“ Groß Eier gelegt hätten sie jetzt ohnehin nicht, sagt die Frau, die hier namentlich nicht genannt werden möchte. Sie hadert mit der Lage: „Es ist nicht schön, aber was will man machen: Vogelgrippe, Schweinepest, Corona – was kommt noch!“

In Lehnenhof ist die Kunde von der Aufstallpflicht allerdings noch nicht überall angekommen. Obwohl der Landkreis bereits am Sonntag verkündet hatte, dass im Sperrbezirk (inklusive Lehnenhof) sämtliches Geflügel aufzustallen oder in gegen Wildvögel gesicherten und überdachten Anlagen zu halten ist, watscheln an diesem Montagmittag im Dorf noch ein paar Gänse im Freien herum. Und aus der Nachbarschaft dieses Grundstücks heißt es: „Wir wissen von Stallpflicht noch nichts.“ Aber sein eigenes Geflügel habe er drin gelassen, weil er in den Fernsehnachrichten von der Vogelgrippe bei Neubukow gehört habe: „Da kam aber nichts von Sperrgebiet“, sagt Gerhard Schütt.

Von Thomas Hoppe