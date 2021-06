Neubukow: Sportverein bekommt modernes Haus

Neubukow

Vor 45 Jahren war aus der Neubukower Betriebssportgemeinschaft „Traktor“ die Turn- und Sportgemeinschaft Neubukow geworden – auf der TSG-Homepage als Gründungsmoment des Sportvereins vermerkt.

Auch wenn wohl durch die Corona-Unbill bislang nichts von einer Jubiläumsparty zu hören ist, es gibt in diesem besonderen Jahr einiges zu feiern. Denn dieser Tage startet nicht nur die umfassende Sanierung des vom Zahn der Zeit arg angenagten Sportplatzgebäudes mit Umkleideräumen sowie der Kegelbahn an der Wismarschen Straße, es soll nach den jetzt beginnenden Arbeiten auch endlich einen Klubraum für alle TSG-Sparten geben.

Außerdem wird es für beide TSG-Sportplätze, mit Unterstützung durch den Landessportbund und die EU, in den nächsten Monaten moderne Flutlichtanlagen geben. „Eine nagelneue kommt an den oberen Sportplatz, die für den unteren wird auf LED umgerüstet“, sagt dazu der Vorstandsvorsitzende des Sportvereins, Andreas Both und hebt dabei extra den Anteil vom Schatzmeister des Vereins, Sven Neubert, hervor, der sich federführend um die Förderungen gekümmert habe: „Hier sitzen viele im Boot mit drin.“ Die meisten von ihnen fiebern wohl auch bereits dem 18. September entgegen, an dem wieder ein großer Fußball-Firmen-Cup mit 20 Teams ansteht, worauf Andreas Both verweist: „Plus ein abendlicher Auftritt der Berliner Partyband ‚Right now‘!“

Bereits im Vorjahres-April lag ein Zuwendungsbescheid für maximal 540 000 Euro vom Ministerium des Inneren, für Bau und Heimat aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ im Rathaus der Schliemannstadt vor.

Bauliche Erweiterung wird Klubraum

Damit könnten also 45 Prozent der ursprünglich auf 1,2 Millionen Euro veranschlagten Gesamtkosten für den Rückbau der Asbestdachsanierung, natürlich auch für ein neues Dach, für ein Wärmedämmverbundsystem an den Außenwänden, für neue Fenster und Türen, für die Sanierung der Umkleideräume, inklusive neuer Heizung, Lüftung sowie moderner Elektro- und Sanitäranlagen und für eine „bauliche Erweiterung“, die dann den Klubraum der TSG ausmachen wird, beglichen werden.

Wie Bauamtsmitarbeiter Ralf Szepanzik dazu weiter informiert, soll auch im gewerblich genutzten Bereich der Gaststätte „Auszeit“ und der Kegelbahn die Lüftung der Küche und die Heizungsanlage auf Flüssiggas-Basis erneuert werden. Für diese Leistungen gibt es jedoch keine Förderung.

Zudem würden, wie es heißt, die Hausanschlussleitungen der Ver- und Entsorger erneuert und es erfolge eine „bauliche Anpassung der Außenanlagen“.

„Ja, auch unsere Terrasse wird komplett neu gemacht“, bestätigt erfreut Axel Litschko, der seit 2018 gemeinsam mit Ulrike Litschko die Gaststätte „Auszeit“ führt.

Der Neubukower sieht nach den Corona-Einschränkungen die Zukunft gelassen, so können ihn auch mögliche neue Belastungen durch das Baugeschehen nicht erschrecken: „Das müssen wir sehen, wie es kommt. Das lassen wir jetzt auf uns zukommen.“

Auch Paul Zippert freut sich über Fortschritt

Auch der Chef der hiesigen Kegelabteilung von 1984 bis 2019, Paul Zippert, begrüßt, dass die Modernisierung „endlich“ beginnt, auch wenn er vor allem auf das gerade wieder gestartete regelmäßige Training der TSG-Kegler setzt, wie er gegenüber der OZ verdeutlicht: „Denn im Herbst kommen ja dann die Meisterschaften!“

Bis Februar 2022 sollen alle Arbeiten gemäß dem Bauablaufplan abgeschlossen sein, heißt es aus dem Neubukower Bauamt. Die Hauptleistungen sind an die Bau- und Sanierungsgesellschaft mbH aus Wismar vergeben worden, die Dacharbeiten hat die Zimmerei Mirko Fedtke GmbH aus Neubukow übernommen. Eine Baugenehmigung liege seit dem 14. April 2021 vor. Die restlichen Baulose müssten noch ausgeschrieben werden.

Im Moment gehen die Preise durch die Decke

Zum Stand der Gesamtkosten sagt Bauamtsmitarbeiter Ralf Szepanzik: „Grundlage für die Ausschreibung war die Kostenberechnung des Architekten. Derzeit sind wir mit geringfügigen Überschreitungen noch halbwegs im Rahmen, aber im Moment gehen ja die Preise überall durch die Decke. Deshalb wollen wir mal hoffen, dass uns die weiteren Ausschreibungen nicht noch einen Strich durch die Rechnung machen“ – und dass die dann beauftragten Firmen, das benötigte Material auch rankriegen, wie Ralf Szepanzik ergänzt.

„Damals, als das Gebäude vor Jahrzehnten entstanden ist, waren damit natürlich alle zufrieden, es war auf dem Stand und es wurde später in eigener Hand auch schon einiges saniert. Aber irgendwann wurde es jetzt eben Zeit, das da was geschieht, und nun freuen wir uns darauf – schöner kann’s nicht werden“, sagt der TSG-Vorsitzende Andreas Both und nennt den künftigen Klubraum als sozialer Mittelpunkt des Vereins „wertvoll“.

