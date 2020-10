Neubukow

Die Mehrheit der hiesigen Stadtvertreter fasste am vergangenen Dienstagabend den Beschluss, dass die Stadtverwaltung Neubukows „keine weitere Arbeit in die Erstellung eines Strategiekonzeptes“ stecken soll. Die Ergebnisse aus einer Prognose der Firma Wimes GbR seien ausreichend, „um weitere Schritte für die positive Entwicklung der Stadt Neubukow einzuleiten.“

Damit endete das fünfjährige Ringen um einen Fahrplan in die Zukunft der Schliemannstadt, der von den Schwächen und Stärken der Kommune ausgehen und eine faktenreiche Handhabe für nachhaltige Entscheidungen zum Wohle der Bürger bieten sollte.

Diese Idee hatte im Frühjahr 2015 das Mitglied des Neubukower Bürgerbunds, Michael Harms, mit mehrheitlicher Unterstützung der damaligen Stadtvertretung und selbst ausgearbeiteten dreieinhalbseitigem Strukturierungsvorschlag auf den dann, aus seiner Sicht holprigen und letztlich enttäuschenden Weg gebracht. Der war zunächst über einen Leitbild-Grundstock zur Zukunft Neubukows aus dem Jahr 2016 bis zu einer Wimes-Entwicklungsprognose verlaufen, die im Januar 2020 auf einer erweiterten Hauptausschusssitzung vorgestellt worden war.

35 Seiten mit Tabellen, Karten und einer Menge Daten zur Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen von 2001 bis zum Jahr 2030, mit Schulentwicklungsplänen für die Grund- und die Regionalschule bis 2032, zur Höhe der Arbeitslosenzahlen von 2001 bis 2018, zur Entwicklung der Sozialversicherungspflichtigen in der Stadt von 2001 bis 2018, zur Kaufkraft der Neubukower und die wohnungswirtschaftliche Situation im selben Zeitraum.

An solchen Zahlen könne man sich entlanghangeln, hatte Michael Harms bereits 2015 grundsätzlich erklärt – ihm hätte an einer gründlichen Strukturanalyse gelegen, machte er jetzt gegenüber der OZ noch einmal deutlich: Andere Städte würden ja auch Geld dafür ausgeben, um zu klären, wo man in der Zukunft hin wolle. Nun wollten die Stadtvertreter von der SPD und der CDU das plötzlich nicht mehr.

Er habe das bereits im Sommer kommentiert, als das Wimes-Konzept in der Stadtvertretung vorgestellt worden war und danach eine Umfrage unter den Volksvertretern stattgefunden hätte, in der sich bereits eine Mehrheit gegen die Umsetzung des Beschlusses von 2015 aussprach.

Von Belanglosigkeit und Zeitverschwendung gesprochen

Er hätte sich nicht hinsetzen wollen, um zuzugucken, wie der Beschluss, der seit fünf Jahren umgesetzt werden sollte, unter fadenscheinigen Gründen abgelehnt wird, begründet Michael Harm seinen Tabubruch, als gewählter Volksvertreter nicht zur Stadtvertretersitzung erschienen zu sein, weil ihm die vorläufige Tagesordnung zu belanglos gewesen sei und er diese Zusammenkunft deshalb als Zeitverschwendung angesehen hätte.

Wegen Corona tagten die Stadtvertreter in Neubukows Turnhalle. Quelle: Thomas Hoppe

Über diese Reaktion „eines Stadtvertreters“ hatte Bürgervorsteher Matthias Klan zu Beginn der Sitzung in der Turnhalle am Panzower Weg die elf anwesenden von fünfzehn gewählten Volksvertretern informiert und dazu eingeschätzt, dass ein Stadtvertreter, dem diese Tagesordnung zu belanglos sei und dem die Zeit dafür verschwendet vorkomme, für sich überlegen sollte, ob er für diese ehrenamtliche Tätigkeit noch antreten wolle.

Vor der Abstimmung über eine „Anpassung des Beschlusses zur Erstellung einer Entwicklungsstrategie aus dem Jahre 2015“ legte Matthias Klan zum Sachverhalt unter anderem dar, dass seit dem Stadtvertretervotum vom 31. März 2015 zur Erarbeitung einer Entwicklungsstrategie für Neubukow keine abschließende Umsetzung stattgefunden hätte.

Aus der Präsentation der Wimes-Entwicklungsprognose im Januar wäre durchaus zu erkennen gewesen, dass die Stadt in einigen Bereichen einen positiven Trend verzeichnet: „Gerade im Hinblick auf die Schaffung von Wohnraum mit den neuen Wohngebieten und die Schaffung eines Schulkomplexes hat Neubukow den richtigen Weg eingeschlagen.“

Fazit aus der Wimes-Prognose

Ein Fazit sei, den Wohnungsbau voranzutreiben, zumal er sich auch positiv auf die Schulentwicklung auswirke und dabei ein besonderes Augenmerk auf die Altersgruppe Senioren zu legen sei. Auch das Gewerbe sei weiter zu stärken: „Für die CDU und SPD Fraktionen sind die Ergebnisse aus der Prognose und die Zusammenfassung ausreichend. Es wird als nicht als erforderlich angesehen, dass die Stadtverwaltung weitere Aktivitäten in die Erstellung eines Strategiekonzeptes setzt.“

Er wolle als Stadtvertreter weiterarbeiten, beantwortete gestern Michael Harms eine entsprechende OZ-Frage und ergänzte, er habe seine Abwesenheit von der Sitzung ehrlich begründet und würde dazu auch gegenüber Bürgern Stellung nehmen, wenn sie ihn fragen: „Ich stehe dazu.“

Von Thomas Hoppe