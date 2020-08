Neubukow

„Das war interessant – seine Lebensgeschichte ist sehr interessant. Doch sein Leben ist schon hart an der Grenze... und sehr scheiße gelaufen“, schätzt Arnen Nanoyan aus Neubukow ein und weiß genau, dass sein eigener Lebensweg keinesfalls so verlaufen dürfe, wie er deutlich macht.

Der Neuntklässler kommt gerade aus der Turnhalle der Regionalen Schule „ Heinrich Schliemann“ – hier hatte er gemeinsam mit Klassenkameraden vom Schicksal Dominik Forsters aus Nürnberg gehört und sich mit dem 32-Jährigen kurz über einen deutschen Rapper unterhalten.

Anzeige

Wenn Kunst mit Realität verwechselt wird

Dominik sieht eine große Gefahr darin, wenn Kinder und Jugendliche das Leben dieser Hip-Hop-Leute als Realität wahrnehmen würden, denn Rap sei eine Kunstform. „Ich erzähle hier quasi, wie es wirklich läuft“, erklärt der ehemalige Junkie, Drogendealer und Knacki.

Weitere OZ+ Artikel

Dominik Forster Quelle: Thomas Hoppe

„Ich habe früher auch Hip-Hop-Stars gefeiert und genau das nachgemacht, was die in ihren Texten gesagt haben, weil ich geglaubt habe, ich bekäme dann auch Anerkennung, Liebe und Geld“, erzählt der gebürtige Franke. Mit 17 konsumierte er Drogen, später dealte er, mit 21 wurde er deswegen zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Danach musste er Obdachlosigkeit, Privatinsolvenz und psychische Krankheiten erleben, neben den gesundheitlichen Folgen seiner kranken Bauchspeicheldrüse und Leber.

Die Eltern waren mit sich selbst beschäftigt

Seine Eltern seien damals mit sich selbst beschäftigt gewesen: „Mein Papa ist Alkoholiker und meine Mama psychisch krank.“ Seine Eltern hätten ihn zwar mit größter Liebe aufgezogen, doch das mit dem Alkohol sei mit den Jahren immer schlimmer geworden, bei der Mutter waren es die Medikamente. „Die beiden haben sich gegenseitig kaputt gemacht – und ich hatte als Schüler, als ich ihre Hilfe brauchte, mich nicht an sie gewandt, weil ich ihnen nicht auch noch zur Last fallen wollte.“ Schulsozialarbeiter hätte es nicht gegeben, Lehrern wollte er sich nicht anvertrauen und Freunde hätte er als Außenseiter keine gehabt. „Da habe ich mir mithilfe des Hip-Hop eine Traumwelt geschaffen und gedacht, als Dealer kriege ich die Anerkennung, die ich mir so wünschte.“

In Gesprächen mit den Schülern gehe es immer wieder um die Hip-Hop-Szene – doch das sei nur ein Kratzen an der Oberfläche. „Was sie wirklich fragen wollen: Meine Freundin konsumiert Drogen, ich habe Angst um sie oder ich werde geschlagen..., das erreicht mich nach solchen Runden über die sozialen Medien. Ich sehe mich als Türöffner und habe mich deshalb mit einem Suchthilfeverein zusammengeschlossen.“

Vorbeugung ist grundsätzlich wichtig

Ihm selbst hätten schließlich ein Sozialarbeiter und die Liebe seines Lebens geholfen aus diesem Teufelskreis herauszufinden. Seinen Spruch „Es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben“, hat sich der Ex-Junkie auf sein T-Shirt drucken lassen.

Dominik Forster: „Es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben.“ Quelle: Thomas Hoppe

Nach seinem Eindruck gebe es derzeit in der Gesellschaft eine sich immer weiter öffnende Schere zwischen jungen Leuten, die gesund leben und sich engagieren sowie solchen, die sich einfach „wegballern“. Er möchte die Schüler dort abholen, wo sie stehen: „Mein Ding ist immer Information durch Emotion.“ Allein im März brachen ihm wegen Corona jedoch schon 50 Veranstaltungen weg, die bereits gebucht waren. Doch wenn man nicht aufklären könne, würde das Thema Drogen, das im Internet stets präsent sei, immer mehr gefestigt, befürchtet Forster.

Schüler schützen und aufklären

Vorbeugung sei deshalb grundsätzlich wichtig und er könne nicht verstehen, wie Leute außerhalb von Schulen auf die Idee kommen könnten, dass es in den Schulen Drogenprobleme geben müsse, wenn dort solche Präventionsveranstaltungen stattfinden. Lehrer bekämen Gegenwind, obwohl sie etwas ganz Wichtiges organisierten: „Wir wollen die Schüler ja schützen!“ Neubukows Regionalschule ist aus der Sicht von Dominik Forster Vorreiter im Landkreis in Sachen Drogenprävention. Gefördert wurden die Stunden in der Schliemannstadt vom Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung und dem Landkreis Rostock.

„Aufklären muss man darüber auf jeden Fall“, sagt auch Leon Cramer (17) aus Neubukow zum Thema, nachdem er Dominik Forster erlebt hat. Er kann zwar nachvollziehen, wie jemand in einer Opferrolle auf ein besserer Gefühl durch Drogen hofft: „Doch dadurch rutscht man da immer mehr rein!“

Von Thomas Hoppe