Neubukow

Norbert Kostka ist erschüttert. Wegen der Corona-Pandemie war der Architekt und Künstler, der in der Uckermark seine zweite Heimat gefunden hat, seit März 2020 nicht mehr in seinem Neubukower Silo am Mühlentor gewesen. Und als er es am vergangenen Freitag betrat, stand er plötzlich im wahrsten Sinne des Wortes vor einem Scherbenhaufen: Das Glas von Fenstern, Türen und Lampen lag auf dem Boden, dazu zersplitterte Dachziegel neben zerbeultem Interieur.

Er rief umgehend die Polizei und die rückte mit Beamten des Rostocker Kriminaldauerdienstes an. „Sie waren fast vier Stunden hier“, sagt Norbert Kostka und schildert mitgenommen, welche Spuren die Einbrecher hinterlassen haben: „Sie müssen hinten durch die Glastür in den Speicher eingestiegen sein, denn die ist zerstört. Über den kleinen Hof brachen sie wiederum in meine Wohnung ein, zerrten von dort Matratzen und Bettzeug in den großen Raum zurück. Dort schlugen sie offensichtlich ihr mehrtägiges Lager auf und hinterließen Brandspuren und Präservative.“

Das Schlimmste für ihn sei die sinnlose Zerstörungswut, betont der 61-Jährige und listet auf: „Mehrere Fenster wurden eingeschlagen, Ersatzdachziegel und ein weiteres Fenster haben sie durchs Treppenhausauge runtergeschmissen, dabei ist ein Geländer kaputtgegangen – richtig Vandalismus.“

Architekt Norbert Kostka: „Das Schlimmste ist, dass sie so sinnlos Dinge zerstörten.“ Quelle: Thomas Hoppe

Zum Glück hätten die Unbekannten seine Skulptur unberührt gelassen und hatten wohl auch etwas Respekt vor seinen Wohnräumen: „Da war nichts zerstört.“ Allerdings sollen die Täter die Toilette benutzt haben, obwohl der Wasseranschluss nicht geöffnet war.

Der Silobesitzer mutmaßt, dass die Einbrecher wahrscheinlich aus ihrem Ärger heraus, dass sie mit dem Sicherungskasten nicht zurechtkamen und somit keinen Strom hatten, „alle Leuchtstoffmittel zerdepperten“ und auch die großen Lampen herunterschmissen.

Pressesprecherin Kristin Hartfil von der Polizeiinspektion Güstrow bestätigte der OZ gestern auf Anfrage, dass sich in dem Gebäude von Norbert Kostka „unberechtigterweise Personen aufgehalten“ hätten, und ergänzte, dass es „nach der ersten Spurenlage“ in der Tat so aussehe, dass dort Sachen zerstört wurden. Wie die Polizeihauptkommissarin weiter mitteilte, seien vom Kriminaldauerdienst auch Spuren gesichert worden: „Aber inwieweit die Auswertung dann zu einem vermeintlichen Täter führt, das ist noch offen. Wer Hinweise zu den möglichen Tatverdächtigen hat, kann sich gern im Polizeihauptrevier Bad Doberan melden.“ (038203 560)

Bauzaun aufgehebelt und über Schuppendach geklettert

Eingedrungen waren die Unbekannten laut den Polizeiangaben durch einen aufgehebelten Bauzaun an der dem Burgwall zugewandten Rückseite des Gebäudekomplexes und über ein Schuppendach. Die Beamten bestätigten auch die Zerstörung von Dachziegeln im Innern des Silos. Von außen ist gut zu erkennen, wie wichtig diese Teile waren, weil im Dach neben einem Abschnitt aus Well-Asbest bereits Ziegel verrutscht sind und ein Loch klafft.

Dirk Zabel fotografiert Neubukows Wassermühle. Quelle: Thomas Hoppe

„Schande“ sagte gestern ein Urlauber aus Hamburg dazu, als er vom Vandalismus im unter Denkmalschutz stehenden Silo hörte. Dirk Zabel hatte gerade die alte Wassermühle von nebenan fotografiert, weil er solche Gebäude gut findet und „einfach nur festhalten“ möchte. Den 54-jährigen Kfz-Meister, der ursprünglich aus Plau am See stammt, stört, dass ältere Häuser viel zu oft plattgemacht würden, was ja nicht nachhaltig sei: „In Hamburg heißt das Verdichtung, Wohnraum schaffen.“

Architekt interessiert sich für Wassermühle

Für Neubukows Wassermühle scheint es dagegen noch eine Zukunft zu geben. Derzeit wird das Objekt im Internet über ein in Prag registriertes Portal für 385 000 Euro angeboten. Wie Norbert Kostka weiß, hätte auch ein Architekt Interesse am Kauf der Immobilie. Denn der Mann habe sich bei ihm gemeldet und dabei sei zur Sprache gekommen, dass sie beide ja auch etwas gemeinsam auf Weg bringen könnten, wenn sie wirklich Nachbarn würden.

Damit könnte auch sein aktuelles Projekt in Neubukow wieder etwas Wind bekommen, meint Norbert Kostka. Es geht um das „4D Lab Oratorium“ – das erste öffentliche Labor der Welt für die vierte Dimension, das einen festen Sitz hätte: „Die Geometrie des Speichers erlaubt es, an dieser Stelle die begehbare Skulptur eines Hypercubes (vierdimensionale Form) zu realisieren.“

