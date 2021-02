Neubukow

Als Neunjähriger hätte er sich wohl nie gedacht, dass er einmal der Vereinspräsident in seiner Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) werden würde. Andreas Both spielte als junger Spund in der TSG Neubukow Fußball und tritt heute noch das Leder, allerdings bei den „Alten Herren“.

Vor vier Jahren übernahm er den Vereinsvorsitz und hat seitdem viel ins Rollen gebracht. Abgesehen von zwei Jahren, in denen er mit seiner Lebensgefährtin in Hamburg wohnte, blieb der 44-Jährige seinem 300 Mitglieder starken Verein treu. Über all die Jahre war Both Schiedsrichter und auch Trainer von Jugendmannschaften.

„Er schafft es, uns alle zu motivieren“

„Andi brennt für den Verein“, sagt Juliane Zablowski, die als Mutter zweier kleiner TSG-Kicker den Verein tatkräftig unterstützt. „Was er im letzten Jahr auf die Beine brachte – Wahnsinn. Er schafft es, uns alle zu motivieren, trotz aller Einschränkungen durch Corona den Zusammenhalt zu stärken und den Verein vorwärtszubringen.“

Andreas Both ist mit Herzblut dabei, das ist klar. Er sagt: „Es sind die Mitglieder, ob jung, oder älter, die sehr engagiert sind und das motiviert dann auch mich. Wir konnten seit 2019 hier viel bewirken, Dank von treuen Sponsoren und dem Anpacken der Vereinsmitglieder.“

Loben möchte auch er besonders die 24 ehrenamtlichen Trainer der Abteilungen Badminton, Kegeln, Fußball, Tischtennis und Volleyball. „Monatlich absolvieren sie 24 Stunden. Das ist für unseren Verein ein hohes Gut, denn wir können uns auf sie verlassen.“ Eine gute Ausbildung von Trainern liegt ihm sehr am Herzen. „Mit Mette Bönsch, die bereits bei den B-Junioren der Bundesliga spielte sowie David Scheuert, der bei Rot-Weiß Erfurt trainierte, konnten wir uns in diesem Bereich weiter verstärken.“ Bönsch und Scheuert zogen an die Küste und kamen so zur TSG.

Am Sanitärtrakt am unteren Sportplatz wird immer noch gearbeitet. Viele Vereinsmitglieder schuften dafür in ihrer Freizeit. Quelle: Sabine Hügelland

2019 begann Andreas Both systematisch mit der Modernisierung der Plätze und Anlagen. Ballfangzäune und Werbebanden wurden aufgestellt, die Grasflächen saniert, Mähroboter angeschafft, eine Beregnungsanlage auf dem unteren Sportplatz installiert und der Sanitärtrakt in Angriff genommen. „Dort ziehen sich die Arbeiten noch bis ins Frühjahr. Es sind ja vor allem Eigenleistungen, die erbracht werden“, sagt Both.

Auch die Vereinsmitglieder Hans Herbert Krakow, Norbert Laude helfen gern mit. Hier sind sie dabei, Moser’s Eck, eine Grillecke, zu bauen. Quelle: Andreas Both

Besonders auf „Moser’s Eck“, benannt nach dem bereits verstorbenen „Urgestein“ und Abteilungsleiter Wolfgang Veit, sind die Mitglieder stolz. Es ist nun eine Chill- und Grillecke, auch das braucht ein Verein. Gemeinsam schuften und gemeinsam feiern – das schweißt zusammen.

„Im vergangenen Jahr durften wir noch einen Firmencup durchführen, an dem Sponsoren und ortsansässige Vereine teilnahmen“, so Both. „20 Teams waren dabei und die anschließende Abendveranstaltung war mit 500 Gästen ausverkauft. Mehr durften es wegen der Einschränkungen durch Covid-19 nicht sein“, sagt er. „Den Cup inklusive Abendveranstaltung wollen wir am 18. September wieder durchführen. Unser Anliegen ist es auch, das kulturelle Leben der Stadt zu bereichern und gleichzeitig allen für die große Unterstützung danke zu sagen.“ Weiter ausbauen möchte er die Kooperationen mit Kitas und Schulen und dem Feriencamp Daniel Reich.

Lernte seine Partnerin zur Fußball-WM kennen

Andreas Both ist Vater eines zwölfjährigen Sohnes, studierte Bauwesen und ist mit der Brasilianerin Alexandra Büttner liiert, die in Kühlungsborn die Boutique „Porta do Sol“ betreibt. Beide leben in Neubukow, denn dort ist die Heimat von Both. Es ist wohl kaum verwunderlich, dass sie sich 2006 in Hamburg zur Fußball-WM kennenlernten. Fußball ist und bleibt Boths Leidenschaft und die überträgt sich auch auf den Sohn, der natürlich Vereinsmitglied ist.

Die Mitgliederzahl der TSG wächst. Auch durch den großen Zuspruch, den die Sparte Badminton mit bisher rund 35 Mitgliedern verzeichnet. „Wo wir jedoch noch Nachwuchs suchen, ist im Tischtennis und Kegeln“, lässt er wissen. „Aber auch im Bereich Nachwuchsfußball wollen wir uns noch breiter aufstellen, um möglichst alle Altersklassen zu besetzen.“

In diesem Jahr steht die Sanierung des Vereinshauses an, das zusätzlich einen Anbau erhält. Der Stadt gehört das Gelände, sie finanziert die Arbeiten. „Mit der Stadt und dem Bauhof haben wir ein sehr gutes Verhältnis und erhalten Unterstützung“, so Both. Insgesamt wurden von 2019 bis heute ca. 110 000 Euro investiert. „Leistungen durch Sponsoren und Eigenleistungen halten sich die Waage “, betont er. „Perspektivisch wollen wir noch Anzeigetafeln anschaffen und die Flutlichtanlage erneuern.“

Es gibt also weiterhin viel zu tun. Und Dank der Sponsoren und fleißigen Mitglieder, wird auch das gestemmt. www.tsg-neubukow.de

Von Sabine Hügelland