Neubukow baut „Projekt der Zukunft“

Neubukow

Zum 11. Neujahrsempfang der Stadt Neubukow begrüßte Stadtvertretervorsteher Matthias Klan an diesem Donnerstagabend die vielen Gäste in der Turnhalle am Panzower Weg – unter ihnen Landrat Sebastian Constien, Vize-Landrätin Anja Kerl, die Bürgermeister benachbarter Städte, den Amtsvorsteher des Amtes Neubukow-Salzhaff, zahlreiche Gewerbetreibende, verdiente Bürger der Stadt und die gewählten Volksvertreter.

Einwohnerzahl wächst in Richtung 4000

Matthias Klan erinnerte in seinem Grußwort an die Anstrengungen zur Kandidatenwerbung für die Kommunalwahlen vom Mai 2019. Viele langjährige Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter hatten ihr ehrenamtliches Engagement aufgegeben. Der Stadtvertretervorsteher erklärte zum Wahlergebnis: „ Neubukow ist eine Kleinstadt weitweg von Berlin, weitweg von der Bundespolitik. Natürlich hat die Bundespolitik auch Auswirkungen auf uns, ob es um Förderprogramme geht oder die Flüchtlingspolitik. Aber hier, in unserer kleinen Stadt werden vorwiegend Namen gewählt, nicht Parteien.“

In einer Tour d'Horizon über die Entwicklung der Schliemannstadt in den vergangenen 52 Wochen streifte der Neubukower die neuen Wohnbaugebiete, das Wachstum der Einwohnerzahl Richtung 4000, die Straßensanierungsprojekte und warf unter anderem einen Blick auf das größte Projekt, „was die Verwaltung und die Stadtvertretung beschäftigt“: „Die Schaffung eines Schulcampus am Panzower Weg. Hier sollen Grundschule, Regionale Schule und Hort zusammengeführt werden.“ Die vielen, von den Bürgern organisierten Veranstaltungen, erhöhten die Attraktivität der Stadt, schätzte Matthias Klan ein, dankte dafür und stieß gemeinsam mit den Gästen des Abends auf ein erfolgreiches Jahr 2020, mit vielen Ideen, tollen Projekten und erfolgreichen gmeinsamen Veranstaltungen an.

Bildschleife fiel wegen Datenschutzproblemen weg

Bürgermeister Roland Dethloff (parteilos) erklärte, warum in diesem Jahr keine Bildschleife über besondere Ereignisse an der Turnhallenwand zu sehen sei: „Das ist aufgrund von Datenschutzbelangen stark reglementiert. Ich bitte um Verständnis.“

Er betonte in seiner Rede, auf die in der weiteren OZ-Berichterstattung noch ausführlich eingegangen wird, dass Neubukow 2019 wieder einige Dinge auf den Weg gebracht habe, die die Stadt für die weitere Zeit positiv nach vorn blicken lassen könnten. Ganz vorn rangiere da das „kommunale Projekt der Zukunft“, für das es zum Jahresende die Baugenehmigung gegeben hätte. Er meinte den Neubau einer Grundschule mit Hort, Aula und Jugendklub. „Wobei der Neubau des Hortes derzeit noch Klärungsbedarf mit dem Landkreis hat“, ergänzte der Rathauschef.

Deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit konstatiert

Landrat Sebastian Constien ( SPD) stellte in seinem Grußwort heraus, dass sich Neubukow insbesondere in den vergangenen fünf Jahren „unheimlich positiv entwickelt“ habe. Dazu gehöre in der Stadt und im Amtsbereich ein deutlicher Rückgang der Arbeitslosigkeit, „in Neubukow 37 Prozent, im Amtsbereich sogar 43 Prozent.“

Von Thomas Hoppe