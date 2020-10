Neubukow

Zahlreiche Wohnungen, Fleischer, Hotel, Fahrradladen, Seniorentreff, Bank, Apotheke, Änderungsschneidereien, Drogeriemarkt, Bäckerfiliale, ein Gebäude mit Pflegedienst und Geburtshilfe, Bestattungshaus, Grill-Lokal, ein Geschäft kurz vor der Eröffnung, ein Komplex mit Eisbar, Frisör und Versicherungsbüro, öffentliche Toiletten und mittendrin das Rathaus.

All das findet sich am Markt von Neubukow – hier pulsiert also das Kleinstadtleben. Und genau so möchte Saskia Meuler ihren Concept-Store, wie sie sagt, nennen: Kleinstadtleben. Das muss die 34-Jährige dem Großstadtleben wohl auch vorziehen, denn die gelernte Floristin hat sozusagen gerade die Millionenmetropole Hamburg nach gut anderthalb Jahrzehnten Leben und Arbeit verlassen.

Ihre Ausbildung hatte sie einst vom Hellbach an die Elbe gebracht: „Ich war dort in einem relativ großen Blumengeschäft mit 35 bis 40 Leuten beschäftigt. Wir belieferten viele Events und Hochzeiten, dekorierten Schiffe. Ich arbeitete schließlich nur noch im Büro, erstellte Konzepte für solche Veranstaltungen.“

„Alles Sachen, die ich schön finde“

Dann wäre es Zeit gewesen, wieder nach Neubukow zurückzukehren. Das hätte auch etwas mit Heimatverbundenheit zu tun, räumt die Existenzgründerin ein, die am 13. November ihren eigenen Laden in den gemieteten Räumen am Markt eröffnen möchte. „Voraussichtlich!“, wirft sie noch ein, betont aber auch mutig, dass das ein „Freitag der Dreizehnte“, sein wird. Noch wisse sie zudem nicht, wie sich die Bestimmungen durch Corona entwickeln würden.

Aber sie ist sichtlich von ihrem Konzept überzeugt und erklärt: „Jetzt biete ich natürlich Weihnachtsdeko, Vasen, andere Gefäße bis hin zu einem Kinderbereich an. Dazu kommen ein paar Taschen, Schmuck und Trockenblumen. Alles Sachen, die ich schön finde – eher in gedeckten Farben.“

Internetauftritt und Online-Shop sind in Arbeit

„Ich finde ihren Laden für Neubukow sehr bereichernd, da man für anspruchsvolle Deko nun nicht mehr nach Rostock oder sonst wie weit weg fahren muss – man kann es einfach vor Ort bekommen. Das tut unserer Stadt ganz gut“, sagt Uwe Jettkant.

Mit ihm lebte Saskia Meuler bereits in Hamburg zusammen – nun ist der Neubukower ebenfalls hierher zurückgekehrt und hilft gemeinsam mit Mitgliedern der Meuler-Familie bei der Einrichtung des Geschäfts. Außerdem bastelt der Web-Entwickler an einem Internetauftritt von „ Kleinstadtleben“ und bereitet einen entsprechenden Online-Shop vor, der im kommenden Jahr im Netz starten soll.

Von Thomas Hoppe