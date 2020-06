Neubukow berät über Flutlichtanlage und Wohngebiet

Neubukow

Über ein neues Wohngebiet entscheiden die Stadtvertreter von Neubukow auf ihrer Sitzung am Dienstag, 9. Juni. Ab 19 Uhr geht es in der Sporthalle am Panzower Weg um den Beschluss zur Aufstellung des dafür notwendigen Bebauungsplanes „Am Hellbachtal“. Damit soll der Wohnstandort am alten Spriehusener Landweg erweitert werden.

Sportplatz an der Wismarschen Straße

Desweiteren beschäftigen sich die Stadtvertreter mit dem Sportplatz an der Wismarschen Straße. Um die Trainingseinheiten der TSG Neubukow auch in den dunklen Jahreszeiten gut auf die Plätze verteilen zu können, ist eine weitere Flutlichtanlage notwendig. Wie in der Beschlussvorlage mitgeteilt wird, möchte die TSG Förderangebote beim Landessportbund einwerben.

Hierfür ist eine kommunale Eigenbeteiligung notwendig. Die Stadtvertreter sollen darüber abstimmen, ob sie einem kommunalen Zuschuss in Höhe von 15 400 Euro zur Absicherung der Flutlichtanlage im Haushalt 2021 zustimmen.

Von Anja Levien