Wo ist Alice? Das fragten sich die Zuschauer in Neubukows Sporthalle nach einem Video, denn Alice wollte doch nicht heiraten. Sie rannte weg – und, naja, die Geschichte von „ Alice im Wunderland“ ist vielen bekannt. Der Neubukower Carneval Club ( NCC) brachte mit „Der NCC im Wunderland“ eine märchenhafte Welt auf die Bühne, in der auch klassische Tanzeinlagen nicht fehlten. So begannen nach dem Einmarsch mit Elferrat und allen Akteuren die beiden Funkenmariechen Swantje Hönisch und Sarah Tyc-Fahl mit ihrem Tanz, der die Zuschauer schon mächtig begeisterte. Der Sonnabend ist sehr beliebt bei den Narren und so kamen 260 – die Veranstaltung war lange im Vorfeld ausverkauft.

Misswahl im Wunderland

Bis Rosenmontag zog sich die Karnevals-Zeit in der Schliemannstadt. Der Saal wurde in eine Wunderwelt verwandelt, wo Spielkarten dominierten, in dem sich zahllose Alice, Herzköniginnen, Herz-Buben, Grinsekatzen, rot gestreifte Zwillinge, Märzhasen und verrückte Hutmacher tummelten. „Das ist hier schon großer Bahnhof. Gefällt mir“, sagte Brigitte Becker. „Ich komme ursprünglich aus der Karneval-Hochburg und staune was es auch hier gibt“, so Franziska Schmitz die aus Mönchengladbach nach Rostock gezogen ist. Auf der Schulter von Hans-Jörg Erler saß eine Grinsekatze. „Ich bin ein Fan der Geschichte und habe die Katze in Amerika erworben“, sagt er.

Alle Tanzeinlagen waren beeindruckend choreographiert und die Musikauswahl munterte immer wieder Gäste auf, mit zu swingen. Ramona Ruhnke als NCC-Präsidentin moderierte im Herrscherinnen-Kostüm der roten Königin. Vorgestellt wurde auch Miss Carneval 2019/20 Franziska Steinhöfel, die mit einer gereimten Biografie einen feschen Auftritt hinlegte. Sie erhielt ein schickes Diadem, das nun zukünftig auch alle weiteren Carneval-Missen zieren wird.

Menschliches und Politisches aus der Bütt

Während des Programmes des NCC erzählten die einzelnen Tanzgruppen Wunderland-Geschichten und nahmen die Gäste mit auf eine Reise dorthin, wo Hasen sprechen können, Uhren rückwärts laufen, es einen verrückten Hutmacher gibt und diese gewisse Alice. Die kleinen Funken tanzten beim zweiten Auftritt als vervielfältigte Alice, was zauberhaft anzusehen war. Mütter, Väter, Anverwandte hatte viel zu tun, denn ihr Blick war auf das jeweilige Handy gerichtet, um diesen Augenblick filmisch einzufangen. Das Männerballett kurz in eine Showtanzgruppe zu integrieren zeigte sich als besonders gelungene Idee. Die Herren besaßen nicht nur Bauch, sondern auch viel Rhythmusgefühl. Mit ihren mitreißenden Gesangseinlagen hatten auch Rüdiger Matthews und Christian Bruhn ihre Fangemeinde. Vor allem die Damenwelt war nicht mehr zu bremsen – sie sang oder tanzte mit.

Der Büttenredner Reinhard Krüger wählte seine Texte weise. Er schaute auf Politik, Menschliches und Zwischenmenschliches. „Am Sonntag und Rosenmontag hören die Gäste noch mehr zu“, sagte er. Am Sonnabend wollten sie vor allem eins: Tanzen, was nach der Show auf der Bühne möglich war. Doch zuvor – und das durfte auch nicht fehlen – sang „ Howard Carpendale“ seinen „Tür an Tür mit Alice“- Song. Sketche gehörten ebenso zum Programm und auch einer, in dem die rote Königin ihre Lieblingsworte sagen durfte: „Ab mit dem Kopf!“

Alice und der Hutmacher tanzen zu Rockmusik

Das Programm war in diesem Jahr besonders kurzweilig. Das Damenballett punktete mit einer Performance, in der Sylwia Machmüller als Alice einen Tanz mit dem Hutmacher alias Michaela Hönisch wagte. Die Mädels modernisierten das Märchen durch rockige Musik, was sehr gut beim Publikum ankam. Klassisch beendete das Männerballett das Programm und erntete viel Applaus mit seinen Herzchen auf den Brüsten und dem rosa Tutu. Das Schluss-Bühnenbild zeigte alle Tanztrainer, Choreographen neben dem Elferrat und den Gruppen. Weil immer wieder Zugaben gefordert wurden, dauerte es gut zwei Stunden, bis die Bühne für die Gäste frei wurde. „Wir werden immer hervorragend unterstützt von vielen Sponsoren, der Stadt und dem Bauhof. Dafür unseren Dank, denn ohne sie könnten wir vieles nicht bieten“, sagte Ramona Ruhnke.

