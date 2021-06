Neubukow hat jetzt neuen Wehrführer

Neubukow

Standing Ovations in der Sporthalle am Panzower Weg: Der Beifall von Volksvertretern und Gästen der Juni-Stadtvertretersitzung gilt an diesem Dienstagabend dem langjährigen Chef der Freiwilligen Feuerwehr Neubukow, Ralf Winter.

Der Kfz-Meister war Ende Januar 1997 in dieses ehrenamtliche Amt gewählt worden, nachdem er bereits viele Jahre als Stellvertreter der Wehr fungiert – schon zu DDR-Zeiten als Gerätewart – und seit Oktober 1996 die Wehr kommissarisch geleitet hatte.

„Und jetzt höre ich auf“, sagt der nur noch ein paar Tage lang 59-Jährige gegenüber der OZ ganz trocken zum Ende seiner Wehrführerzeit.

„Das war eine sehr lange Zeit“, betont dazu achtungsvoll der Neubukower Bürgervorsteher und stellvertretende Wehrführer, Matthias Klan, vor den anderen hier anwesenden neun Stadtvertretern zur offiziellen Verabschiedung des Gemeindewehrführers und bescheinigt Ralf Winter, der seit 1985 Feuerwehrmitglied ist, dass es ihm zu verdanken sei, wo die Neubukower Feuerwehr heutzutage stehe: „Nicht nur baulich, technisch und gedanklich, sondern auch mit einem sehr hohen Stellenwert über die Stadt-, Amts- und Kreisgrenzen hinaus.“

„Winter ist natürlich eine Institution in Richtung Neubukower Feuerwehr“, bestätigt der seit zwanzigeinhalb Jahren als Kreisbrandmeister arbeitende Mayk Tessin der OZ: „Er hat seine Leute immer im Griff gehabt, mit gut begründeten, nachvollziehbaren Entscheidungen.“ Die Neubukower Feuerwehr gehöre zu den mitgliederstärksten Feuerwehren im Landkreis – was natürlich auch ein Ausdruck der Qualität der Führung sei, unterstreicht Mayk Tessin weiter: „Man geht ja in eine Organisation eher rein, wenn deutlich wird, dass sie gut läuft.“

Ralf Winter war auch beim G-8-Gipfel im Einsatz

Von ihm sei Ralf Winter auch immer als Führungskraft eingesetzt worden, zum Beispiel beim G-8-Gipfel 2007 in Heiligendamm, und er sei „froh und glücklich, dass der Kamerad Winter nach wie vor im Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes ist. Er ist Beisitzer bei uns und somit verlieren wir seine fachliche Expertise auf keinen Fall.“ Auch hier hinterfrage er immer alles kritisch: „Nur’n Abnicker muss man nicht haben!“, lobt der Kreisbrandmeister Ralf Winter, der in Neubukow als Chef im Bauhof arbeitet. Dort ist auch der gelernte Tischler Christian Wohrow beschäftigt, der sich in den coronabedingten Briefwahlen vom 21. Mai bis zum 28. Juni gegen den Mitbewerber für den Wehrführerposten, Matthias Klan, durchsetzte.

Der neue Gemeindewehrführer Christian Wohrow (l.), sein Stellvertreter Matthias Klan und Ines Trede aus dem Büro des Bürgermeisters. Quelle: Thomas Hoppe

Neubukows Stadtvertreter bestätigen an diesem Abend die Wahl einstimmig und ernennen sowohl Christian Wohrow als auch seinen Stellvertreter Matthias Klan für die nächsten sechs Jahre zu Ehrenbeamten.

Der heute 47-jährige neue Wehrführer war einst als Querflötist über den Spielmannszug des Deutschen Turn- und Sportbundes der DDR zur Wehr gekommen: „Und durch meine Eltern, die schon bei der Feuerwehr waren.“ Auch seine Schwester und seine Tochter gehören heute zur Neubukower Feuerwehr.

Mayk Tessin hebt gegenüber der OZ hervor, dass Christian Wohrow, der schon länger im Neubukower Wehrvorstand mitgearbeitet habe, ja auch Zugführer des erweiterten Löschzuges in der Katastrophenschutzeinheit des Landkreises ist und als solcher 2019 beim großen Waldbrand in Lübtheen dabei war. Der Kreisbrandmeister traut dem Ralf-Winter-Nachfolger durchaus zu, dass er nicht nur die großen Fußstapfen seines Vorgängers ausfüllen, sondern auch „hier und da seinen eigenen Fußabdruck“ hinterlassen werde.

Christian Wohrow setzt auf gute Zusammenarbeit

Christian Wohrow geht respektvoll an seine neue Aufgabe heran. Er sagt zur OZ: „Es hat ja doch einen großen Umbruch bei uns gegeben. Es wurde ja nicht nur ein neuer Wehrführer gewählt, sondern auch zwei neue Gruppenführer und ein neuer Zugführer. Wir werden also weiter gut zusammenarbeiten und ich muss schnell reinkommen in diese ganze Schiene mit der Verwaltung. Deswegen ist es auch gut, dass Herr Klan als Stellvertreter weiter macht.“

Der neue Ehrenwehrführer Neubukows und weiterhin Oberbrandmeister Ralf Winter hat ein gutes Gefühl, wie er sagt, wenn er auf Christian Wohrow und Matthias Klan schaut: „Beide sind schon sehr lange im Vorstand, Christian schon, als ich da rein kam, und Matthias habe ich als 17-Jährigen zum Jugendwart gemacht.“

Dass man in einer Wehr immer so zueinanderstehe, dass man auch schwere Sachen zusammen verarbeite, hebt Ralf Winter hervor, als er von der OZ nach dem Besonderen einer freiwilligen Feuerwehr befragt wird: „Wir sind kein Verein, wir sind Leute, die freiwillig eine Pflichtaufgabe der Stadt erfüllen. Auch wenn es abgedroschen klingt, es geht um Kameradschaft: Einer kann sich auf den anderen verlassen!“

