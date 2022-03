Neubukow investiert in Schulen und ein neues Projekt

Neubukow

Die größte Investition der Stadt Neubukow in diesem Jahr ist bereits zu sehen. Es ist der Neubau der Grundschule mit Hort am Panzower Weg. Auch in diesem Jahr wird Geld aus dem Neubukower Stadtetat in das Bauprojekt fließen, das im Oktober bezogen werden soll. Der Neubau des Jugendclubs und die Sportanlagen folgen anschließend. Insgesamt sind für diese Projekte rund 3,8 Millionen Euro im Etat vorgesehen. Die Stadtvertreter haben in ihrer Sitzung am Dienstag dem Haushalt 2022 zugestimmt. Insgesamt werden 7,5 Millionen Euro investiert.

Brandschutz für Schliemannschule

An der Regionalen Schule Heinrich Schliemann wird weiter in die Sicherstellung des Brandschutzes investiert. Wie Bürgermeister Roland Dethloff informiert, sollen im Außenbereich Nottreppenhäuser angebracht werden, damit in den einzelnen Etagen der zweite Rettungsweg gesichert sei. Dafür sind im Haushalt 445 000 Euro vorgesehen.

Warum das erst jetzt passiere? Bis 2008 sei das Gebäude in Obhut des Landkreises gewesen, da sich hier das Gymnasium befunden habe. „Da wurde das Augenmerk nicht so auf den Brandschutz gelegt“, so Bürgermeister Dethloff. Für die Regionale Schule habe dann die Stadt die Trägerschaft übernommen. „Wir haben da schon einige kleine Maßnahmen gemacht.“ Jetzt kämen die Treppenhäuser.

Ausbau des Areals am Bahnhof: Planung beginnt

Ein größeres Projekt der kommenden Jahr beginnt in diesem Jahr. Der Ausbau der sogenannten Ladestraße, eine Sackgasse am Bahnhof, die die Stadt erworben hat. Hier soll der Schienennahverkehr besser mit dem Öffentlichem Nahverkehr, dem Individualverkehr und dem autonomen Fahren verknüpft werden. „Wir wollen ein Büro beauftragen, das ein Flächenkonzept erarbeitet und den Flächenbedarf beurteilt“, so Roland Dethloff. Bis der Ausbau des Areals beginne, würden noch drei/vier Jahre vergehen mit Blick auf Planungen, Fördermittelbeantragung und finanzielle Möglichkeiten der Stadt. 180 000 Euro sind erst einmal im Etat eingestellt.

Weiterhin sind 51 000 Euro für die Planungen einer Entlastungsstrecke für den Lindenweg in den Haushalt eingestellt. Diese soll vom Lindenweg an der alten Biogasanlage vorbei zum Gewerbegebiet Stellwerk führen und so den Schwerlastverkehr von der Burchardstraße nehmen.

Neues Wohngebiet wird erschlossen

Für das neue Wohngebiet „Am Hellbachtal“ sind 1,3 Millionen Euro für die Erschließung in den Haushalt eingestellt. Die öffentliche Toilette hinterm Rathaus soll saniert werden, hierfür sind 30 000 Euro vorgesehen. Der Digitalpakt Schule sieht für die Grundschule und die Regionale Schule die Schaffung von digitaler Infrastruktur vor, darunter fällt beispielsweise die Anschaffung interaktiver Tafeln oder die Bereitstellung von Wlan. 130 100 Euro sind für die Grundschule eingestellt, 129 800 Euro für die Regionale Schule.

Ob die Stadt mit den einkalkulierten Geldern so hinkomme, sei schwer zu sagen, so Roland Dethloff, da zuletzt Bauvorhaben teurer geworden sind. Der Haushalt musste bereits einmal überarbeitet werden, da die Schlüsselzuweisungen vom Land geringer ausgefallen waren als erwartet.

Von Anja Levien