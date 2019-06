Neubukow

Die Stadt Neubukow möchte beim Bau von Windkraftanlagen nicht tatenlos zusehen. Die Stadtvertreter haben auf ihrer vergangenen Sitzung der Aufstellung zweier Bebauungspläne (B-Plan) zugestimmt, die die Regelung zur Errichtung von Windenergieanlagen festschreiben. Rund um die Schliemannstadt drehen sich bereits zahlreiche Windräder, neue kommen dazu.

120 Hektar ist das Windkraftgebiet Carinerland West bei Parchow nach dem dritten Entwurf des Raumentwicklungsprogramms Region Rostock groß. Das Vorranggebiet für Windkraftanlagen Neubukow bei Buschmühlen umfasst demnach 30 Hektar.

Laut Neubukows Bauamtsleiter Anke Schmuck-Suchland vergrößert sich mit dem dritten Entwurf das Gebiet bei Parchow. 14 Anlagen gebe es bereits, zwei weitere seien beauftragt. „Die Stadt will die Planungshoheit sichern. Wir wollen überprüfen, ob für die Bürger noch gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse in den Ortsteilen existieren“, so Schmuck-Suchland. So sollen Auswirkungen von Schattenwurf und Schall und die Überformung der Landschaft überprüft werden, heißt es in der Beschlussvorlage.

Alle Anlagen im Zusammenhang betrachten

Aus Sicht der Stadt sei eine gesamtheitliche Betrachtung von Windenergieanlagen im Stadtgebiet erforderlich. Neben den Eignungsgebieten gebe es auch Anlagen, die im Zusammenhang mit Projekten zur Forschung und Entwicklung von Windenergie stehen und einbezogen werden müssten.

Mit der Änderung des B-Planes „Windpark Neubukow/Buschmühlen“ wolle sich die Stadt die Einflussnahme sichern, so Schmuck-Suchland. Mit einem B-Plan könne bei Antragstellung einer Windkraftanlage, dieser um ein Jahr zugestellt werden, erläutert die Bauamtsleiterin.

Mit den B-Plänen möchte sich Neubukow unter anderem die Einflussnahme in Bezug auf Auswirkungen durch Schall- und Schattenwurf und der Zahl der zu errichtenden Windenergieanlagen sichern, heißt es in der Beschlussvorlage. Abstände könnten laut Schmuck-Suchland nicht festgeschrieben werden, da diese nicht gesetzlich geregelt seien.

Anja Levien