Neubukow plant Umwelttag, Stadtfest und einen besonderen Festakt

Neubukow

Mit den Corona-Lockerungen steigt die Stadt Neubukow verstärkt in die Veranstaltungsplanung ein. „Wichtig ist, dass es für die wirtschaftliche Branche wieder aufwärtsgeht und auch für den Tourismus“, sagt Bürgermeister Roland Dethloff. An zwei Events wird jetzt konkret geplant, weitere sind in den Terminkalender eingetragen.

Am 2. April soll der Umwelttag stattfinden, der pandemiebedingt zwei Jahre ausgefallen ist. „Wir hoffen auf eine rege Beteiligung der ortsansässigen Vereine“, sagt Dethloff. Treff für alle ist um 9 Uhr auf dem Markt. Dann werden die Teilnehmer – auch Bürger sind angesprochen – in die einzelnen Bereiche eingeteilt. „Wir haben das zwei Jahre nicht gemacht, das merkt man. Die Vermüllung hat zugenommen. Das sieht man am Straßenrand.“ Als Beispiel nennt Dethloff den Lindenweg oder den Bahnhof und die Lagerstraße. Auch die innerstädtischen Ausflugsziele wie Stadtufer, Kirche oder Eingangsbereich Hellbachtal sollen abgelaufen werden – wen ausreichend Menschen mitmachen. Handschuhe und Säcke stellt die Stadt.

Am 8. April soll dann in der Kirche der Festakt für den 200. Geburtstag von Heinrich Schliemann nachgeholt werden. Der Entdecker Trojas wurde in Neubukow geboren – dort wo jetzt das Pfarrhaus steht. „Da sind wir jetzt in der Vorbereitung.“ Der Festakt war für den 6. Januar geplant, musste pandemiebedingt abgesagt werden. Am 8. April wird dann auch die neue Ausstellung über Heinrich Schliemann im Bürgerhaus eröffnet.

Stadtfest bereits Ende Juni statt Juli

Vom 24. bis 26. Juni plant Neubukow sein Stadtfest auf der Festwiese am Panzower Weg. Bisher fand das Fest immer Ende Juli statt. „Wir haben uns entschieden es vorzuziehen, weil in den Ferien eh alle was machen“, so Roland Dethloff. Im Juni könnten Schulen und ortsansässige Vereine eingebunden werden, weil noch keine Ferien seien. Für Sonntag plant die Stadt einen Flohmarkt in Verbindung mit dem Stadtfest, um einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, das Fest auch an diesem Tag zu besuchen.

Ein Kinder- und Schülerfest werde es in diesem Jahr nicht geben. Grund dafür ist die Baustelle für den Schulersatzneubau der Grundschule an der Heinrich-Schliemann-Schule. Der Kinderkreativtag ist im November vorgesehen.

Von Anja Levien