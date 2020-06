In Neubukow sollen um die 50 Grundstücke erschlossen werden. Dafür ist ein Bebauungsplan notwendig, über dessen Aufstellung die Stadtvertreter im Juni entscheiden. Damit würde die Stadt weiter wachsen. In den vergangenen Jahren waren bereits zwei Wohngebiete entstanden. Die Nachfrage nach Flächen für Einfamilienhäusern hält an.