Neubukow

Zu den Vorhaben der Stadt Neubukow im neuen Jahr gehört die Fortführung der Instandsetzung des jüdischen Friedhofes. 2017 war mit der Vorbereitung der denkmalgerechten Sanierung begonnen worden, im Jahr 2018 wurden die ersten aufgearbeiteten Grabsteine wieder aufgestellt. Ein Jahr später folgte die Erneuerung des Weges vom Tor bis zu den Grabsteinen.

Eingangstor wurde 2021 saniert

Die Corona-Pandemie sorgte 2020 für eine Unterbrechung, aber im vergangenen Jahr war ein weiterer wichtiger Abschnitt geschafft. Das Eingangstor zum jüdischen Friedhof wurde erneuert. „Dazu mussten die Torpfeiler, einschließlich der Bekrönung und der Fundamente saniert werden. Treppe und Podest wurden abgerissen und neu gebaut. Und ein neues eisernes Eingangstor wurde auch eingebaut“, berichtet Ralf Szepanzik vom Bauamt der Stadt Neubukow. Finanziert wurde und wird die Instandsetzung der Anlage aus Fördermitteln, die das Landesinnenministerium bereitstellt.

Neue Fördermittel sind beantragt

So kostete die Erneuerung des Hauptweges rund 16 000 Euro, für die Sanierung des Tores wurden rund 24 000 Euro ausgegeben. „Das ist in etwa der Rahmen, in dem die kalkulierten Kosten für die einzelnen Maßnahmen jährlich liegen. In ähnlicher Höhe wurden auch für dieses Jahr wieder Fördermittel beantragt“, erklärt Szepanzik. Auf der Liste der Vorhaben für das laufende Jahr steht die Ergänzung der Einfriedung des Geländes. Auch ist das Anbringen einer Gedenktafel vorgesehen.

Damit die sanierte Anlage auch weitestgehend mit historischen Erkenntnissen und jüdischer Begräbniskultur übereinstimmt, wird das Vorhaben von Beginn an von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises sowie dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden fachlich begleitet.

Eine der größten jüdischen Gemeinden Mecklenburgs

Zur Geschichte des jüdischen Lebens in der Schliemannstadt hat Hans-Albert Kruse schon länger recherchiert. Der passionierte Hobby-Historiker verweist auf das zweibändige Gedenkbuch „Juden in Mecklenburg“ (Herausgeber: Institut für Zeitgeschichte München-Berlin und Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern), in dem sich auch viele Einträge über Juden in und aus Neubukow finden.

Demnach wurden um 1750 die ersten Juden in Neubukow ansässig, die Zahl wuchs und bald schon gehörte die Ansiedlung mit über 100 Mitgliedern in Neubukow zu den größeren jüdischen Gemeinden Mecklenburgs. 1870 wurde sie per Gemeindeordnung vom Großherzog offiziell anerkannt. Später schlossen sich sogar Juden aus Wismar und Neukloster, die in ihren Orten zwar geduldet wurden, sich dort aber nicht organisieren durften, der jüdischen Gemeinde in Neubukow an.

Der jüdische Friedhof an der Wismarschen Straße wurde den Ausführungen zufolge im Jahr 1777 angelegt und 1934, ein Jahr nach Machtantritt der Nazis, zerstört. Zu dem Zeitpunkt lebten aber kaum noch Juden in Neubukow. Auf Berichte oder gar Belege über antijüdische Pogrome in seiner Stadt sei er bis jetzt noch nicht gestoßen, sagt Hans-Albert Kruse, sichtlich erleichtert. Das letzte Begräbnis auf dem jüdischen Friedhof fand im Jahr 1941 statt. 

Von Rolf Barkhorn