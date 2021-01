Neubukow

Diese vorweihnachtliche Bescherung ist in der Öffentlichkeit etwas im Lockdown gegen die Pandemie untergegangen, doch entdeckt werden die kleinen Überraschungen jetzt nach und nach. Insgesamt sechzehn wetterfeste Tafeln aus Acrylglas mit bedruckter Folie und Edelstahlgestell wurden im Stadtgebiet aufgestellt, die „historisch wichtige Gebäude und Persönlichkeiten Neubukows“ vorstellen, wie die Mitarbeiterin des hiesigen Bauamts, Sabine Junginger, dazu erklärt.

Über den Tisch der Mittdreißigerin war die ganze Organisation des städtischen Vorhabens gegangen, das vom Förderprogramm der Europäischen Union für den ländlichen Raum, Leader, finanziell kräftig unterstützt wird.

Bekannte Gebäude und Geburtshäuser beschrieben

„Ehrlich gesagt, ich wusste nicht alles, was da draufsteht“, sagt Sabine Junginger –Neubukowerin von Kindesbeinen an – über die Info-Tafeln, deren Texte vor allem vom Hobbyhistoriker Hans Albert Kruse verfasst wurden. Die Tafeln finden sich an der alten Post, in der Graben- und vor der Hinterstraße, am Seniorenclub in der Keneser Straße, wo Uhrmacher Tiede geboren wurde, am Haus der Linden-Apotheke, dem Geburtsort des Chemikers Dr. Sthamer, am Rathaus, am Geburtshaus des Physikers Prof. Dr. Goldschmidt in der Wismarschen Straße, vorm Pfarrhaus und an der Mühlenstraße, vor der Stadtkirche, am Mühlenteich, vor der Alten Stadtschule, am Amtsgarten, vorm Dr.-Gronau-Haus und am Burchardasyl in der Straße Kröpeliner Tor sowie am Gerätehaus der Feuerwehr.

Bürgermeister Roland Dethloff (parteilos) an der neuen Tafel vorm Rathaus. Quelle: Thomas Hoppe

„Ich habe schon viele im Amtsgarten gesehen, die dort die Tafel gelesen haben“, sagte eine ältere Neubukowerin, die gerade mit ihrem Hund das Stadtufer an Mühlenteich entlangspaziert. Da seien bestimmt Informationen sowohl für Fremde als auch für die Einheimischen dabei, sie selbst habe allerdings noch nicht nachgelesen, erläutert die Frau weiter, die namentlich nicht in die Zeitung möchte. Doch sie lobt, dass die Tafeln nicht so überladen erscheinen: „Dass man jetzt denken müsste, och, das liest du jetzt nicht alles durch, oder du musst zehn Minuten lesen... Da sind ja die Bilder allein schon informativ.“

Auch Sabine Junginger hat schon zahlreiche Leute in ihrer Stadt gesehen, die vor den Tafeln „stehen bleiben und gucken“. Wegen der „Corona-Sache“ sei dieser historische Pfad leider noch nicht offiziell eingeweiht worden, auch der Förderbescheid sei nur mit der Post gekommen und nicht feierlich übergeben worden, erklärt sie weiter und sagt: „Ich denke mal, wenn die Situation ein bisschen besser ist, werden wir das gemeinsam mit dem Bürgermeister einweihen.“

Am historischen Bahnhof fehlt das Schild

Ursprünglich sollte auch am historischen Bahnhofsgebäude der Schliemannstadt ein Schild stehen über die Geschichte des Hauses, das im Sommer 2016 vom Kröpeliner Verein „De Drom“, der Gesellschaft zur Förderung von Kultur, Bildung und Gemeinwesen in der Regiopole Rostock, für 12 000 Euro ersteigert worden war. Doch die Stadt konnte sich mit den Eigentümern nicht über den Text einigen.

Der Neubukower Vorschlag war Mitte November vom Vereinsvorsitzenden Hubertus Wunschik abgelehnt worden, weil er auch dessen „Ansprüchen an eine professionelle und qualitätsvolle Öffentlichkeitsarbeit“ nicht genügt hätte. Den umfangreicheren Kröpeliner Textentwurf hatten die Neubukower abgelehnt, weil er sich zu großen Teilen um die Bahnhistorie und den Bahnbetrieb drehte. „Der Text, den uns Herr Wunschik schickte, hatte mit unserem eigentlichen Gedanken, der sich um das historische Gebäude drehte, nicht mehr viel zu tun“, erklärt Sabine Junginger.

Über die sechzehn Tafeln im Stadtgebiet freut sich jetzt auch Textautor Hans Albert Kruse. Er wollte nicht extra auf den Folien als solcher genannt werden, wie er sagt: „Es sind doch genug Logos unten drauf.“ Das nächste Mal würde er sich dann ein Familienwappen zulegen, ergänzt der 77-Jährige augenzwinkernd. Die Tafel-Texte stammten im Wesentlichen von ihm: „Zumindest die Zuarbeit. Hie und da hat sich noch etwas verändert oder wir haben noch mal was ergänzt. Ich bin zufrieden.“

