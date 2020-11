Neubukow

Aufgrund der neuen Corona-Verordnung mussten die Künstler und Kunsthandwerker der Interessengemeinschaft „Mecklenburger Kunst-Hand“ ihren geplanten Kunstmarkt am 7. und 8. November absagen. „Alles war vorbereitet, um in der alten Aldi-Kaufhalle in Neubukow den Kunstmarkt entsprechend den hygienischen und sicherheitstechnischen Anforderungen durchzuführen“, sagt Klaus Lindemann von der Interessengemeinschaft und macht deutlich: „Es gab schon im Vorfeld Probleme, weil wir nicht in unserer Halle in Jörnstorf sein können – denn die wird nun anderweitig als Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge genutzt.“

Deshalb zeigten sich die Mitglieder besonders erfreut, einen anderen Platz nutzen zu dürfen, und besonders viele Teilnehmer meldeten sich. „Die Aldi-Kaufhalle wäre voll besetzt gewesen, so dass wir sogar vor der Halle noch Künstler platziert hätten“, betont der Kunstmaler. „Wir hatten immer noch gehofft, weil wir eine gute Konzeption hinsichtlich der hygiene- und sicherheitstechnischen Anforderungen erarbeitet und vorlegen konnten.“ Die Unterstützung durch Aldi-Nord sowie die Stadt Neubukow sei ebenfalls gegeben gewesen.

Jammern hilft nicht: Wir machen weiter

„Alle Künstler und Kunsthandwerker haben sich darauf gefreut, sich endlich wieder mit ihrem kreativen Schaffen in der Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt Klaus Lindemann. „Leider muss das nun aufgrund der Situation entfallen.“ Es sei auch eine Entscheidung zum verantwortlichen Handeln gewesen: „Nun hoffen sie darauf, dass interessierte Kunden den Weg in ihre Ateliers finden.“ Ein neuer Termin für den Markt ist kurzfristig nicht planbar: „Wir gehen aber davon aus, dass spätestens im Mai 2021 das normale kulturelle Leben auch für Künstler wieder möglich ist – darauf setzen wir.“

Die Mitglieder der Interessengemeinschaft „Mecklenburger Kunst-Hand“ möchten wissen lassen: „Jammern hilft nicht! Wir machen weiter – im Interesse von Kunst und Kultur in unserer Land.“

Von Sabine Hügelland