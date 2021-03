Neubukower Maschinenbauer steigt ins 3-D-Druck-Geschäft ein

„Obwohl wir öffentlich gar nichts tun, habe ich bestimmt in der Woche mindestens ein bis zwei Anfragen nach unserer Windkraftanlage, weil das Projekt immer noch begehrt ist“, sagt Rudolf Lange von der Dethloff & Lange GmbH in Neubukow. Er betont dann aber auch sofort: „Das nutzt jedoch nichts, wenn wir es nicht produzieren. Wir müssen es vorfinanzieren und suchen deshalb weiter Investoren. Dass da Fremdkapital kommt und wir unser Produkt in diese Firma geben, damit es gefertigt werden kann.“ Derweil können Interessenten in Buschmühlen an der Hauptstraße den sogenannten Dela-Rotor in Aktion erleben und sich über die dort verwirklichte Kombination von Windkraft- und Photovoltaikanlage samt Batteriespeicher informieren. Rudolf Lange gibt hier zudem vertragsrechtliche Tipps – aus eigenem Erleben. Denn er verknüpft hier sogar vier verschiedene Stromtarifverträge: „Wir können den Anwendern also auch sagen, wie die Behördengänge ablaufen müssen.“