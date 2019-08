Am 22. August vor 225 Jahren wurde in Neubukow der Schlossersohn Christian Friedrich Tiede geboren, der sich zu einem der bekanntesten Produzenten von Präzisionsuhren seiner Zeit entwickelte. Noch Anfang der 1950er-Jahre soll seine Hauptuhr für die einst königliche Sternwarte Berlins in Potsdam-Babelsberg ihre Dienste geleistet haben.