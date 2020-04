Neubukow

Auf der Brache an der Wismarschen Straße der Schliemannstadt, wo derzeit nur noch ein paar alte Fundamente von ehemaligen Gewächshäusern der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft „Am Hellbach“ zu sehen sind, ist Bedeutsames geplant: ein Gesundheits- und Begegnungszentrum, in dem neben einer Praxis für Allgemein- und Familienmedizin eine ambulante geriatrische (altersmedizinische) Abteilung, eine Ergotherapie, Logopädie, Physio- und Psychotherapie sowie ein Pflegedienst Einzug halten könnten.

Zudem sollen diese Angebote für alle Generationen durch ergänzende Verfahren der Naturheilkunde, Präventions- und Sportangebote begleitet werden. Ein kleines Bistro würde das „Gesamtpaket“, wie es in der entsprechenden Beschlussvorlage für die Stadtvertretersitzung vom 23. April heißt, abrunden. Würde – wenn dieses ehrgeizige Projekt der beiden Neubukower Fachärzte für Allgemeinmedizin, Manja Dannenberg und Stefan Zutz, tatsächlich verwirklicht werden kann.

Pastorpark in der Nähe ist ein Wald

Planungsrechtlich stünde diesem Projekt nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches, der die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb eines Ortes regelt, zwar nichts vordergründig im Wege. Das Vorhaben füge sich „nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die nähere Umgebung“ ein, wird in besagter Beschlussvorlage bescheinigt. Doch das geplante Gebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe zum sogenannten Pastorpark, der gemäß Landeswaldgesetz von der Forstbehörde aufgrund seiner Größe und wegen seines Baumbestandes als Wald eingestuft wird.

Das Gesundheitszentrum, das erst im Januar vom Schweriner Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, Harry Glawe ( CDU), als eins von elf Projekten im Land gefeiert wurde, die auf EU-Fördergelder bauen könnten, wäre demnach in der geplanten Form an dieser Stelle nicht genehmigungsfähig, weil innerhalb des in der Waldabstandsordnung festgelegten Schutzabstandes von 30 Metern keine Gebäude zulässig sind, in denen es Aufenthaltsräume für Menschen gibt. Dabei hatte es laut den Angaben aus dem Neubukower Bauamt, die die Stadtvertreter erhielten, bereits eine positiv beschiedene Voranfrage gegeben – nach OZ-Informationen soll es die im Jahr 2016 gegeben haben –, doch diese ist jetzt abgelaufen und einer Verlängerung wurde seitens der Forstbehörde nicht zugestimmt.

Es gibt Lösungsweg für Problematik

Allerdings gab es laut Angaben aus dem Bauamt auch „diverse Gespräche und Vor-Ort-Termine mit der unteren und der oberen Forstbehörde zur Lösung der Problematik.“ Demnach sei die „Notwendigkeit der Waldumwandlung einer Teilfläche des bestehenden Waldes“ unumgänglich. Dafür benötigten die Antragsteller eine Erklärung der Stadt Neubukow, dass für das geplante Vorhaben ein besonderes öffentliches Interesse bestehe.

In dem Umlaufverfahren, das wegen der Corona-Kontakteinschränkungen die sonst übliche öffentliche Stadtvertretersitzung im Bürgerhaus ersetzte, beschloss die Volksvertretung jetzt mehrheitlich, „den Neubau des Gesundheitszentrums in der Wismarschen Straße in Neubukow als Vorhaben mit besonderem öffentlichen Interesse einzustufen.“

Bürgervorsteher Matthias Klan: „Neubukow ist bei der Gesundheitsversorgung auch für das Amt und das Umland enorm wichtig.“ Quelle: Thomas Hoppe

Das Gesundheitszentrum Neubukow entfalte in seinem Gesamtkonzept Angebote für verschiedene Altersgruppen und Erkrankungsspektren, es fördere ein soziales Miteinander von Jung und Alt, von Menschen mit und ohne Einschränkungen, integriere Altern und Sterben in die Lebensmitte der Stadt, heißt es quasi als Begründung in der Beschlussvorlage. Nach vorsichtigen Schätzungen würden sich circa vierzehn zusätzliche Arbeitsplätze ergeben.

Eigentlich sollte den nächsten Schritten zur Umsetzung des Projektes jetzt nichts mehr im Wege stehen, war gestern aus der Volksvertretung zu hören.

Bürgervorsteher Matthias Klan begrüßte auf Anfrage der OZ so ein Gesundheitszentrum grundsätzlich und ordnete es in die künftig noch wachsenden Angebote der Gesundheitsversorgung des Grundzentrums Neubukow ein. So sei die ehemalige Kita „Bummi“ als Ort der Senioren- oder der Demenzkrankenbetreuung im Gespräch und das DRK wolle ja an der Wollenweberstraße weiterbauen: „ Neubukow ist bei der Gesundheitsversorgung auch für das Amt und das Umland enorm wichtig.“

