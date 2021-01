Neubukow

„Wir haben hier eine teure Fischtreppe ohne Fische“, ärgert sich Günter Mainka und erklärt das so: „Der Bach ist mit Bäumen zu, da kommen die Forellen nicht rüber und die Bürokraten übertreiben den Naturschutz manchmal ein bisschen.“

Mit dieser Meinung steht der Neubukower nicht allein da: „Es gibt vermehrt durchaus kritische Hinweise von Anwohnern in mündlicher und schriftlicher Form, die gern durchs Hellbachtal spazieren gehen. Sie sagen, dass es da schlimm aussehe, dass der ganze Bach voller Bäume liege und die Fische nicht mehr aufsteigen könnten. Sie meinen, dass das auch vom Naturschutz nicht gewollt sein könne“, sagt dazu der Bürgermeister Roland Dethloff und ergänzt, dass ein Bürger aus Rerik, der gern am Hellbach entlang wandere, zudem von Krankheiten ganzer Baumgruppen gesprochen habe.

Anzeige

Bach wird nicht mehr beräumt

„Wir sind in den vergangenen Monaten einige Male in unserem schönen Hellbachtal lang gelaufen und haben dabei gesehen, dass über und in dem Bach sehr viele Bäume liegen und dazwischen sich einige Sträucher angesammelt haben. So dass die Fische es sehr schwer haben, bis oben zur Fischtreppe zu kommen“, berichtet Günter Mainka weiter.

Seine Frau und er hätten solche vergeblichen Versuche von Fischen selbst beobachtet und auch jemanden gesprochen, der einen größeren Fisch gesehen haben will, der nicht über diese natürlichen Sperren gelangen konnte.

Lesen Sie auch:

„Wir gehen ja auch öfter in der Stadt spazieren und haben an der Fischtreppe keine Fische mehr gesehen. Deshalb finden wir es unverständlich, dass der Bach nicht mehr beräumt wird, wie es vor Jahren ja mal das THW mitgemacht hat“, sagt der Naturfreund, der darüber auch mit dem Rathauschef gesprochen hat: „Der hat mir gesagt, dass die Stadt nur die Wanderwege neben dem Gewässer freihalten darf, den Bach aber nicht.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Verantwortlichen müssten sich mal vor Ort umsehen“

„Das finde ich eigenartig. Warum investiert man viel Geld in eine Fischtreppe, wenn man die Fische dann nicht dahin lässt, weil alles Natur bleiben soll. Dann hätte man die Treppe nicht bauen müssen. Das ist doch so ähnlich, als wenn man einen Bahnhof baut, die Gleise dorthin aber verrotten lässt und so kein Zug mehr hinkommt.“ Wahrscheinlich müssten sich die Verantwortlichen mal vor Ort umsehen, um einschätzen zu können, dass sie hier etwas tun müssen, lautet das Fazit von Günter Mainka.

Günter Mainka: „Die Wanderwege für uns Menschen frei halten ist eine Sache, aber die Wanderwege für die Fische müssen auch frei bleiben.“ Quelle: Thomas Hoppe

Und hier treffen sich tatsächlich Bürgerwille und Behördenplan. Bürgermeister Roland Dethloff (parteilos) kündigt nämlich für dieses neue Jahr eine Art „Gewässerbegehung“ an: „Gemeinsam mit dem StALUMM, möglicherweise der Fischerei und mit dem Naturschutz wollen wir uns dabei die Problematik anschauen und eventuell dann doch sagen, dass das eine oder andere verändert werden muss.“

Bürger können gern anrufen

„Die Bürger können gern bei uns anrufen und sagen, wo wieder ein Baum in den Bach gekippt ist. Wir wollen das auch nicht unkontrolliert überall liegen lassen“, reagiert der der zuständige Dezernatsleiter für staatlichen Wasserbau und Hochwasserschutz beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (StALUMM), Oliver Ohde.

Aber der Experte verweist auch darauf, dass immer wieder der Zustand dieses Gewässers 1. Ordnung kontrolliert wurde und es dafür auch einen Gewässer-Pflege- und Entwicklungsplan gebe. Dabei spiele Totholz – also vor allem die umgestürzten Bäume – im ökologischen Sinne eine wichtige Rolle als bedeutsamer Besiedlungsgrund, auch für Fischnahrung. Und ohnehin brauche Natur, um im Gleichgewicht zu bleiben, Veränderungen.

Gefahr für Menschen muss ausgeschlossen werden

„Für so ein Gewässer, wie den Hellbach, benötigt das natürliche Gleichgewicht einen Totholzanteil von fünfzehn Prozent“, erklärt Oliver Ohde und betont, dass aber gerade in städtischen Bereichen darauf geachtet werde, dass von einem umgestürzten Baum – woran ja durchaus viel hängen bleibe – bei Hochwasser keine Gefahren für Leib und Leben der Menschen bzw. für Gebäude ausgehen. Deshalb werde hier so ein Baum oft entnommen.

Oliver Ohde: „Für so ein Gewässer, wie den Hellbach, benötigt das natürliche Gleichgewicht einen Totholzanteil von fünfzehn Prozent.“ Quelle: Thomas Hoppe

„Damit es in der Gesamtheit beim nötigen Totholzanteil von fünfzehn Prozent wieder passt, muss man aber vielleicht an den Stellen, wo weder Menschen oder Gebäude gefährdet sind, mehr Holz im Bach lassen – wie zum Beispiel unterhalb Neubukows“, ergänzt der Experte.

Und die Fische? „Diese ,Sperren’ sind ja keine Betonwände oder Biberdämme. Bislang finden die Fische da durch oder springen eben drüber. Das zeigen uns die Analysen des Vereins , Fisch und Umwelt’ und die Reaktionen von Anglern und Naturschützern“, antwortet Oliver Ohde und freut sich auf eine Gelegenheit, mal zu einer Einwohnerfragestunde in Neubukow zu diesem Thema Rede und Antwort zu stehen: „So habe ich das mit dem Bürgermeister vereinbart, wenn es Corona wieder zulässt.“

Von Thomas Hoppe