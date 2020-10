Neubukows Regionalschule mit Wirtschaftssiegel prämiert

Neubukow

„Ein Beruf ist das Rückgrat des Lebens“, schrieb der damalige Philologie-Professor Friedrich Nietzsche 1876 in sein „Buch für freie Geister: Menschliches Allzumenschliches.“

In Neubukows Regionalschule zitierte diesen Satz jetzt der Ausbildungsleiter beim Logistikunternehmen DB Schenker, Jens Schumann, und ergänzte, dass die Wahl des Berufes die wichtigste Entscheidung sei, die der Mensch treffen müsse.

Initiative Berufswahl-Siegel MV Das ist eine Initiative der Vereinigung der Unternehmensverbände für MV e.V. und des DGB Nord, gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammer Schwerin und den Agenturen für Arbeit in MV. Die Bewertung zur Vergabe des Siegels erfolgt in einem zweistufigen Verfahren, inklusive schulischen Audits. Dabei werden konzeptionelle Klarheit, Konzentration auf Ziele, die Einbindung externer Partner, gemeinsame Vorhaben mit Unternehmen und kreative Ideen zu beruflichen Orientierung anhand vorgegebener Kriterien beurteilt. Zu den Siegel-Schulen in der Region gehören neben der Heinrich-Schliemann-Schule Neubukow auch das Schulzentrum Kühlungsborn (2013, 2016 zertifiziert) und die Förderschule Am Kellerswald Bad Doberan (2013, 2017). Die beiden Letzteren befinden sich in der Rezertifizierung.

Anlass für diesen Sinnspruch war die Verleihung des „Berufswahl-Siegels MV“ an die Heinrich-Schliemann-Schule für eine „vorbildliche berufliche Orientierung“, die hier geboten werde, verbunden mit praktischen Hilfestellungen entsprechend der Talente, Fähigkeiten und Interessen der Kinder und Jugendlichen.

Sozialpädagogin Sieglinde Pigorsch (l.) und Schulleiterin Kathrin Wagner inmitten von Projektpräsentationen in Sachen Berufsorientierung. Quelle: Thomas Hoppe

Seitdem die Neubukower dieses Zertifikat erstmals im Jahr 2016 erhalten hatten, wäre ihr hoher Stand der Berufsorientierung ausgebaut worden, lobte Jury-Mitglied Schumann in seiner Laudatio. Das betreffe bereits die entsprechende Sensibilisierung in den Klassenstufen 5 und 6, die Potenzialanalyse sowie das Erkunden und Ausprobieren von Berufsfeldern in den Klassen 7 und 8 ebenso, wie das Formulieren und Festigen von Berufswünschen bei den Neuntklässlern sowie die intensive Vorbereitung auf das Berufsleben in der Zehnten.

„Wir in der Wirtschaft brauchen solche jungen Leute, die gut vorbereitet sind“, wandte sich Jury-Mitglied und Ausbilder Franz Grosse von der Rostocker EEW Special Pipe Constructions GmbH an die Schüler- und Lehrervertreter der Schliemänner und überreichte Schulleiterin Kathrin Wagner das Siegel-Schild. Sie betonte stolz, dass dieses Siegel eine Verpflichtung für die Zukunft sei und dankte den Schülern, allen Pädagogen und Kooperationspartnern, die diesen Erfolg möglich gemacht hätten.

Kevin Lempeck: „Wenn es mit einem Ausbildungsplatz nicht klappt, gehe ich aufs Fachgymnasium in Rostock.“ Quelle: Thomas Hoppe

In einer Videobotschaft gratulierte Projektleiter Jörg Friese den Ausgezeichneten und bescheinigte insbesondere den Schülern Kevin, Justin, Jana-Sophie und Rike eine besondere Reife bei ihrer Berufsplanung, die sie der Siegel-Jury beispielhaft präsentiert hatten.

Die Zehntklässler Kevin Lempeck (15) und Justin Dominek (16) wollen später mal als Fachinformatiker bzw. Mechatroniker arbeiten. Während Kevin bei der Vorbereitung darauf einfach den Fachunterricht mit seinem Hobby verbindet und ein Praktikum bei einer Wismarer Softwarefirma absolvierte, stellte Justin bei einem Praktikum im Amt Neubukow-Salzhaff fest, dass ein Bürojob doch nichts für ihn sei: „Ich möchte eher draußen sein. Außerdem habe ich ein Moped und schraube doch lieber an Maschinen herum.“

Wie Kevin sagte, würden sich viele Mitschüler nach mehreren Info-Veranstaltungen der Bundeswehr auch für den Beruf des Soldaten interessieren.

Jana-Sophie Kniebel: „Ich möchte gern in Doberan mein Abitur machen, eventuell studieren und dann mit Menschen arbeiten.“ Quelle: Thomas Hoppe

Jana-Sophie Kniebel aus der 9a erinnerte sich an die 5. Klasse, als es im Rahmen der Berufsorientierung in den Wald zum Förster ging, später in den Zoo, zu den Tierpflegern – die Fachleute hätten ihre Arbeitsaufgaben sehr gut rübergebracht, „ohne, dass wir da unter Druck standen, aber trotzdem eine gewisse Orientierung bekamen.“ Viele ihrer Mitschüler hätten später zum Beispiel beim Besuch der MeLa-Ausstellung 2019 die Landwirtschaft für sich entdeckt. „Aber andere wussten dann auch: ,Oh, nee, das ist nicht so meins’. Man findet also seine Stärken und Schwächen heraus“ erläuterte die 14-Jährige gegenüber der OZ und verwies auf weitere Möglichkeiten zur Zukunftsorientierung, wie einen Berufsparcours in Rostock oder eine Berufsrallye in Neubukow: „Durch Corona konnten wir in diesem Jahr nur an einer Station bleiben, ansonsten wären wir gewandert.“ Jana-Sophie war dabei, wie Rike Hartig (14), im hiesigen Jugendclub. „Wir wollen ja auch mal im sozialen Bereich mit Menschen arbeiten“, ergänzte Rike. Mitschüler wirkten zudem im Team-

Justin Dominek: „Ich bin letztlich nach meinem Hobby gegangen und nun auf Mechatroniker gekommen.“ Quelle: Thomas Hoppe

Baucenter, beim Amt oder im Rathaus.

„Im August waren sechs Schüler bei uns zur Berufsrallye – denn wir bieten ja auch die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten an“, sagte dazu Bürgermeister Roland Dethloff (parteilos). Er brachte die Freude der Stadtverwaltung zum Ausdruck, dass die Regionale Schule so erfolgreich bei der Berufsorientierung agiere: „Das ist ja ein ganz wichtiger Baustein für die weitere Entwicklung der jungen Leute.“

Berufsorientierung sei an der Schliemann-Schule mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden: „Sie hat sich bei den Schülern und Kollegen verinnerlicht“, erklärte Sozialpädagogin Sieglinde Pigorsch, die die entsprechenden Projekte koordiniert: „Wir haben hier eine Verbesserung auch durch die Digitalisierung.“

Rike Hartig: „Nach der mittleren Reife plane ich eine Ausbildung im sozialen Bereich.“ Quelle: Thomas Hoppe

Auch wenn sie sehnsüchtig den Anschluss „für eine gute Breitbandverbindung“ erwarten, der voraussichtlich erst 2022 kommen soll, können sich die rund 200 „Schliemänner“ bereits in diesem November auf einen Klassensatz iPads freuen und zudem sponsert der Schulverein die erste große digitale Tafel.

„Wir arbeiten uns Stück für Stück voran und nutzen alle Möglichkeiten, die sich bieten“, ergänzte die stellvertretende Schulleiterin Sylvia Klünder.

Von Thomas Hoppe