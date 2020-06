Neue Alternativ-Schule: So sollen Kinder in Kühlungsborn lernen

Kühlungsborn

Hier bestimmen die Kinder, was sie wann wo lernen: Eine neue alternative Grundschule will in Kühlungsborn öffnen. „Wir haben ein freies, selbstbestimmtes Konzept“, sagt Madlen Luca. Gemeinsam mit Claudia Konrad ist sie Gesellschafterin der Natur-Raum-Schule.

Die Pädagogen seien dort eher Lernbegleiter. Sie beobachten die Kinder im Spiel, daraus ergebe sich nach Angaben von Madlen Luca dann das Lernfach. Beispielsweise sei das Spiel mit Stöckern unter Umständen zur Beschäftigung mit Mathematik geeignet. An diesem Punkt greift der Pädagoge dann ein. Der Impuls, dass sie bereit zum Lesen und Rechnen sind, solle jedoch von den Kindern selbst kommen.

Anzeige

Suche nach dem geeigneten Standort

Mit alternativen Lernformen hat die Mutter zweier Kinder Erfahrung – wie auch viele der Pädagogen, die in der Natur-Raum-Schule arbeiten werden. „Ich war im Vorstand des Waldkindergartens in Bad Doberan“, sagt Madlen Luca. Sie fragte sich, wie es danach weitergehen könnte. „Eine normale Schule kommt schwer in Frage.“

Weitere OZ+ Artikel

Ursprünglich hätten sie und ihre Mitgesellschafterin bereits vor drei Jahren in Fresendorf bei Rostock starten wollen. Jetzt glauben die beiden Frauen, in Kühlungsborn einen Ort gefunden zu haben, an dem sie ihre Vorstellungen vom Lernen umsetzen können. Auch das Gebäude am Karpfenteich sei dafür gut geeignet. „Hier war jahrelang eine Schule und darf es nun wieder sein“, sagt Madlen Luca. Jetzt warten sie und Claudia Konrad auf die Genehmigung des Bildungsministeriums.

Spenden von Schulen und Privatleuten

In der Zwischenzeit sind die beiden Frauen und andere Eltern dabei, die Räumlichkeiten einzurichten. Im ersten Obergeschoss des Hauses neben der Kita „Arche Noah“ soll es unter anderem ein Malzimmer, ein Theater- und Musikzimmer, eine Werkstatt und einen Entspannungsraum geben. Die Schulgründer sind dabei auf Spenden angewiesen. „In Mecklenburg-Vorpommern bekommen Privatschulen erst nach drei Jahren finanzielle Hilfe vom Land. Bis dahin lebt man von Spenden und Krediten.“

In den vergangenen Jahren sei das Netzwerk der Initiative sehr schön und groß geworden, sagt Madlen Luca. So gäbe es zum Beispiel Kontakte zu anderen Schulen. Von denen bekämen sie beispielsweise Tafeln und Möbel, die dort aussortiert werden. Privatleute stifteten Spiele, Instrumente und Kostüme.

Das Lernen in und mit der Natur und das Verhältnis zu Tieren und Umwelt spielt auch eine große Rolle. Dafür gibt es an der Natur-Raum-Schule einen Wildnispädagogen. Den Ort, an dem sie lernen möchten, bestimmen die Kinder selbst. „Wir sind offen, Lernorte auch außerhalb des Schulgeländes zu besuchen“, heißt es im Schulkonzept. Dazu strebe man eine Partnerschaft mit den umliegenden Gemeinden und der Stadt Kühlungsborn an. „Eine weitere Schule ist mit Sicherheit eine Bereicherung“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian.

Schultag beginnt mit Morgenkreis

Der Tagesablauf in der Natur-Raum-Schule unterscheidet sich von dem der meisten Regelschulen. „Zwischen acht und neun Uhr kommen die Kinder in der Schule an“, sagt Madlen Luca. Es sei ihnen wichtig, dass nicht alle gleichzeitig kämen, denn einige Kinder bräuchten morgens etwas mehr Zeit für sich. Dann soll der Tag mit einer Begrüßung und einem Morgenkreis beginnen. Der Hort der Natur-Raum-Schule wird von 7 bis 17 Uhr geöffnet sein.

Ziel ist das Abitur

Das Konzept der Schule besagt, dass sich die Schüler am Ende der Grundschulzeit weitestgehend mit den Inhalten der Rahmenlehrpläne des Landes Mecklenburg-Vorpommern befasst haben sollen. Sie könnten also theoretisch auf eine andere Schule wechseln. „Jede Schulform hat ihre Berechtigung“, sagt Madlen Luca.

Aber sie und Claudia Konrad denken in die Zukunft. „Ziel ist es, dass die Kinder langfristig bei uns sein können“, sagt Madlen Luca. Deshalb sei der nächste Schritt, eine Orientierungsstufe zu beantragen und die Schüler letztlich sogar bis zum Abitur zu begleiten. Zunächst aber wollen sie am 3. August mit maximal 15 Schülern beginnen.

Dabei sollen alle Altersgruppen gemeinsam und voneinander lernen. Bei einem Infotag für Eltern kam die Natur-Raum-Schule nach Angaben von Madlen Luca gut an. Es gäbe viele Anfragen. Einige zögerten jedoch noch mit der Anmeldung, solange die Schule nicht offiziell zugelassen sei.

Ministerium hatte Antrag 2019 abgelehnt

Nachdem ein erster Antrag 2019 vom Bildungsministerium abgelehnt wurde, hätten die Schulgründer im Januar 2020 Klage erhoben, teilt Ministeriumssprecher Henning Lipski mit. Das Verwaltungsstreitverfahren dauere seinen Angaben zufolge noch an. Auch die Prüfung der eingereichten Unterlagen sei noch nicht abgeschlossen.

„Eine Genehmigung für die Schule kann nur dann erteilt werden, wenn die dafür gesetzlich geregelten Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört natürlich auch ein funktionsfähiges Schulgebäude.“

Von Cora Meyer