Neue Attraktion am Strand: Börgerende bekommt eine Tauchbasis

Im Sommer kommenden Jahres könnte der Strand von Börgerende um eine Attraktion reicher sein. Denn das „Blue Life Center“ aus Rostock, die renommierte Tauchschule der Hansestadt, möchte zwischen dem Sandparkplatz am Campingplatz und dem Volleyballfeld eine Tauchbasis errichten. „Das ist das tollste Revier überhaupt und der ultimative Tauch-Spot an unserer Küste“, schwärmt Inhaber Martin Flietel. „Was sich da unter Wasser abspielt, ist der absolute Wahnsinn.“ Nach einem schmalen Streifen Steinfelder eröffneten sich den Tauchern „gigantische Seegras-Wiesen und viele Mergelschichten – wie kleine Canyons, in denen eine Menge weiterer Pflanzen und Fische zu finden sind“.

„Das ist das tollste Revier überhaupt und der ultimative Tauch-Spot an unserer Küste.“ Martin Flietel, Inhaber „Blue Life Center“ Rostock Quelle: Lea-Marie Kenzler

Flietel weiß, wovon er spricht – ist er doch vor Börgerendes Küste schon oft auf Tauchstation gegangen. „Ich würde hier gern auch in Kooperation mit dem Campingplatz einiges entwickeln“, macht der Geschäftsführer deutlich. „Denn so viele Angebote für den Freizeittourismus gibt es an diesem Standort ja noch nicht.“ Einen ersten wichtigen Schritt ist Flietel bereits gegangen: „Das Land, auf dem die Tauchbasis entstehen soll, ist in Privatbesitz – aber der Eigentümer will das Vorhaben ebenfalls unterstützen.“

Info-Tafel sollen über heimische Natur aufklären

Dabei solle das künftige Angebot nicht nur aus reinen Tauchstunden bestehen, macht Martin Flietel deutlich: „Wir wollen auch Schwimmkurse und weitere Wassersportarten wie etwa Stand-up-Paddling anbieten – aber natürlich alles ohne Motor.“ Ein weiteres Anliegen: „Es ist uns auch wichtig, über die Verschmutzung der Weltmeere aufzuklären, den Besuchern auf Info-Tafeln die heimische Natur näherzubringen und die Ostsee aktiv zu schützen.“

Die Mergelbänke vor Börgerende sind ein beliebtes Ziel für Taucher. Quelle: TSCW

Ein Punkt, den Flietel und weitere Mitstreiter gleich in die Tat umsetzen wollen: „Wir planen am 20. Februar einen Clean-up-Day, an dem wir ab 11 Uhr beispielsweise verwaiste Netze und kleineren Müll aus der Ostsee holen wollen – denn meist sind es vor allem die kleinen Dinge, die Probleme machen.“

Für die Gemeindevertreter und auch Bürgermeister Horst Hagemeister klingen die Argumente des „Blue Life Centers“ durchaus überzeugend: „Mit der Tauchbasis bieten wir nicht nur etwas für die Touristen an, sondern entwickeln so auch unsere Gemeinde weiter.“ Daneben ist für Hagemeister aber auch der Sicherheitsaspekt ein entscheidender Faktor: „Die Taucher wären bei möglichen Verletzungen und Unfällen am Strand oder im Wasser erste Anlaufstation für eine medizinische Erstversorgung.“

Denn die Angestellten würden jährlich in Erster Hilfe geschult, macht Martin Flietel deutlich: „Das beinhaltet etwa eine Herz-Lungen-Wiederbelebung oder die Gabe von Sauerstoff – zudem können wir bei Bedarf einem automatisierten externen Defibrillator nutzen.“

Umweltamt befürwortet das Vorhaben

Damit am Börgerender Strand wie geplant eine Tauchbasis entstehen kann, müsse zunächst ein entsprechender Bauantrag gestellt werden, erklärt Flietel: „Durch die Gestaltung mit holzbeplankten Containern und einem Gründach integriert sich die Basis nach meiner Auffassung perfekt in die dortige Grünanlage – das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Mittleres Mecklenburg ist jedenfalls schon mal auf meiner Seite.“ Auch Sträucher oder Bäume würden für das Vorhaben nicht gefällt, stellt Flietel klar und lacht: „Sowas kommt für mich nicht infrage – ich bin doch selbst ein Naturbursche.“

„Mit der Tauchbasis entwickeln wir neben dem Tourismus auch unsere Gemeinde weiter.“ Horst Hagemeister, Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: Plottke

Um etwaige Ausgleichsmaßnahmen aufgrund von Eingriffen in die Natur werde er sich nach Rücksprache mit der Gemeinde kümmern, verspricht der „Blue Life Center“-Geschäftsführer: „Im nächsten Schritt müssen wir jetzt Lösungen für Strom, Wasser und Abwasser finden – darüber hinaus soll vor Ort ein Toilettenhäuschen entstehen.“

Dass er schon in diesem Sommer seine Tauchbasis in Börgerende eröffnen kann, hält Martin Flietel für nicht realistisch: „Aber ich würde furchtbar gern zur Saison 2023 starten.“

Von Lennart Plottke