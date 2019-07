Kühlungsborn

Figuren in Shorts und T-Shirts fallen aus orangerotem Himmel. „Daedalus“ nannte Till Nowak dieses Werk in seiner neuen Ausstellung „On other Planets – Fotografie-Digitale Malerei“ in der Kunsthalle Kühlungsborn. Von Weitem wirkt das Bild abstrakt. Der Betrachter wird sogartig in die Szenerie hineingezogen, wenn er die Kunsthalle betritt.

Von abstrakt zu konkret

Dort haben sich auch andere Planeten eingenistet. Es sind Kunstwelten, die Till Nowak schuf. Nichts was wirklich existiert – außer in der Fantasie von Nowak und in seinem Computer, der sie generierte. Die psychologischen, metaphorischen und ironischen Orte haben Bezüge zu der von uns empfundenen Realität auf der Erde. „Different Sides of the Same Story“ zeigt beispielsweise aus der Ferne betrachtet ein mystisches, vor dunklem Grund schwebendes Prisma, wie ein kantiger Planet im Weltraum. Doch das Objekt besteht aus unzähligen einzelnen Podesten, auf denen sich Personen befinden.

Professor Claus Friede, Kurator: „Bei allen Bildern wird man auf sich selbst zurückgeworfen.“ Quelle: Sabine Hügelland

„Till Nowak ist ein Magier“

„Seine Arbeiten haben eine unglaubliche intellektuelle und ästhetische Dichte“, sagte Kunsthallen-Chef Franz Norbert Kröger. „Till Nowak ist ein Magier. Er schickt den Betrachter auf eine Reise ins Imaginäre, in eine Fantasiewelt, die, je näher man schaut, um so fantastischer wird. Wir sind sehr glücklich darüber, das er selbst extra aus Los Angeles zu uns gekommen ist“, so der Kunst- und Kulturwissenschaftler.

Kunsthallen-Chef Franz Norbert Kröger: "Seine Arbeiten passen perfekt in die Kunsthalle und haben eine unglaubliche intellektuelle und ästhetische Dichte." Quelle: Sabine Hügelland

Nowak schuf Welten für Hollywood-Blockbuster

Ein Teil seiner Arbeiten ist aus sich selbst heraus gewachsen, basierend auf vorher festgelegten, fein abgestimmten Regeln und Algorithmen. Till Nowaks Werke gehen in architektonische und filmische Assoziationen, denn der Künstler lebt in den USA und arbeitet für große Filmstudios in Hollywood. Für Blockbuster, wie „Thor: Ragnarok“, „ Guardians Of The Galaxy (2)“ und „Black Panther“, entwickelte er eigene Welten. Bald kommt die Neuauflage von „König der Löwen“ heraus, auch daran arbeitete Nowak mit einem Design-Team. Ebenso war er an Musikvideos, unter anderem für Katy Perry, beteiligt. Mit seinen Kurzfilmen „The Centrifuge Brain Project“ und „Dissonance“ ist Nowak weltweit auf Filmfestivals präsent.

Noch ein Werk von Till Nowak, das in der Schau "On other Planets" zu sehen ist. Quelle: Sabine Hügelland

