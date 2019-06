Rerik

Sturmtief Xaver hinterließ bei Norbert Kürlis einen bleibenden Eindruck. Auch nach sechs Jahren sind ihm die dunklen Farben des Himmels ins Gedächtnis geschrieben, so dass er sie als Malerei immer wieder umsetzt. Im Reriker Heimatmuseum eröffnete der Rostocker jetzt seine Ausstellung „Ostseeimpressionen in Acryl“. Sie verbleibt bis zum 26. Juli im Haus.

Ausgestellt ist auch ein monochromes Bild des Sturmtiefs in schwarz-grauen Farben. „Ich schätze die schwarz-weiß Fotografie. Solche Bilder sind ausdrucksstärker als Farbfotos“, sagt er. Insgesamt hängen 39 Werke von Norbert Kürlis in der Galerie, entstanden in der Zeit zwischen 2000 bis 2018. Darunter fünf Bleistiftzeichnungen, zwei Pastellkreide-Malereien sowie Acrylmalerei.

Das Meer, das Wasser und die Uferlandschaften zogen Norbert Kürlis schnell in ihren Bann und inspirierten ihn für seine Werke. . Quelle: Sabine Hügelland

Das größte Bild zeigt eine Rügenansicht mit Kreideküste. Auf einigen kleinen hielt er Küstenabschnitte von Pepelow fest. „Früher malte ich Wasserschlösser am Niederrhein“, sagt Kürlis. „So wie auch mein Großvater. Er war Vater von 15 Kindern und gab sein trautes Familienleben auf, um sich als Maler von Wasserschlössern einen Namen zu machen. Auch er war Autodidakt“, sagt er.

Kürlis Arbeiten sind geprägt durch das Spiel mit dem Licht. „Das Licht ist für mich das Wichtigste. Es gibt mir Anregung für das Motiv“, so Norbert Kürlis. „Zuerst entsteht meist ein Foto. Ich male aber nicht ab, sondern lasse mich davon nur inspirieren.“ Das fertige Bild sehe ich, wenn ich beginne, die Farbe auf die Palette zu geben“, sagt er.

Blick über die Schulter des Künstlers

„Ich bin ein Freund der Eventmalerei und immer gern beim Arbeiten unter Menschen. Ich male also vor Ort.“ So kann man ihn mit seiner Staffelei auf dem Haffplatz von Rerik entdecken, am Rostocker Steintor oder auf Märkten. „Ich werde einen Tag im Juni und einen im Juli im Reriker Museum malen“, kündigt er schon mal an.

Das Meer, das Wasser und die Uferlandschaften zogen Norbert Kürlis schnell in ihren Bann und inspirierten ihn für seine Werke. . Quelle: Sabine Hügelland

Er lässt sich gern über die Schulter schauen und erfüllt auch schon mal Wünsche: „Ich erlebe immer wieder, dass ich um ein Bild gebeten werden, das sozusagen zum Wohnzimmertisch passt. So ist eben die Entwicklung."

In der Reriker Ausstellung hängt auch das Gemeinschaftswerk „Durchblick“, das mit seiner Lebenspartnerin Angelika Becker entstand. „Er mochte das Bild nicht, ich gab dem Werk etwas hinzu“, sagt sie und setzte vor dem Boot Lavendelbüsche, die dem Bild Tiefe geben und es beleben.

Kürlis gab auch mehrere Bücher heraus, darunter „Schritt für Schritt in die Welt der Kunst – Acrylmalerei“. Weitere beschäftigen sich mit der Kunst der Gelassenheit.

Ausstellungen im Heimatmuseum bis 2024 geplant

„Seit 1997 fanden um die 200 Ausstellungen in der Galerie des Heimatmuseums statt“, sagte Museumsleiter Thomas Köhler. „Der weiteste Aussteller stammte aus Amerika, aber auch viele Einheimische zeigten hier schon ihre Werke. Jetzt plane ich bereits für 2024“, so Köhler, denn die Galerie ist beliebt.

„Ich wurde durch eine Bekannte auf das Museum aufmerksam. Als ich während einer Radtour hier vorbeikam, ließ ich Herrn Köhler wissen, dass ich gern ausstellen würde.“ Das war 2016. „Er blätterte in seinem Heft und sagte, ja im Mai können sie ausstellen, Mai 2019“, erinnert sich Norbert Kürlis und muss schmunzeln.

Der Kunstmaler wurde 1953 in Mönchengladbach geboren. In den 70er Jahren absolvierte er ein Studium an der Fachhochschule in Köln, der ehemaligen Werkschule für Kunst. „Adenauer sagte einmal: Düsseldorf hat die Kunst, Bonn hat seine Wissenschaft und ich möchte in Köln beides haben. So entstand die Fachhochschule“, sagte Kürlis. Einige Zeit ließ Norbert Kürlis das Malen ruhen, bis er 1998 von Mönchengladbach nach Rostock zog und erneuert seine Fertigkeiten aktivierte. Das Meer, das Wasser und die Uferlandschaften zogen ihn schnell in ihren Bann.

Sabine Hügelland