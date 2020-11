Bad Doberan

Riesige Kokons hängen von der Decke im Roten Pavillon, mystische Wesen haben sich eingenistet. Spinnenverwebt erscheinen manche, die auf Podesten liegen. In den Doppelfenstern hängen Schmetterlingskokons von frisch geschlüpften Faltern – so scheint es jedenfalls. Auf dem Boden wartet in einem langen braunen Kokon etwas Großes darauf, das Licht der Welt zu erblicken.

Der Kunstverein Roter Pavillon präsentiert seine neueste und letzte Ausstellung in diesem Jahr: „Verpuppung – Installation“ mit Werken der Künstlerin Sieglinde Mix. Viele Kokons wirken so echt, dass manchem Betrachter möglicherweise ein Schauer über den Rücken läuft, weil daraus vielleicht unzählige Insekten schlüpfen könnten. Andere wirken wie magische Verpackungen, aus denen zarte Feen schlüpfen.

Ausstellung kann nur durch die Fenster betrachtet werden

Die Winterausstellung können Kunstliebhaber jedoch nur von außen durch die Fenster betrachten. Bis zum 3. Januar verbleibt sie im Haus und wird besonders angestrahlt, damit sie auch zur Geltung kommt. Normalerweise gäbe es eine Eröffnung, bei der die Exponate hautnah erlebbar gewesen wären. Wegen Corona musste sie abgesagt werden. „Stattdessen wollen wir im Dezember einen ganzen Nachmittag öffnen – so denn Kultureinrichtungen wieder öffnen dürfen“, erklärt die Vereinsvorsitzende Eva Firzlaff.

Die auf Poel lebende Künstlerin Sieglinde Mix beschäftigt sie sich unter anderem mit Verwandlungsprozessen, die um uns herum ständig zu beobachten sind: in der Natur, im Menschen, in Pflanzen und in der Tierwelt. Ihre Kokons bestehen aus Fließ, Papier und Pigmenten, verschiedene Erden. „Das Leben ist Veränderung“, sagt Sieglinde Mix. „ Transformation ist das Grundthema meiner Arbeiten. Sein und Nichtsein. Was passiert mit Menschen und Dingen durch Einwirkungen von außen und innen.“ Auch der Mensch schlüpfe immer wieder aus seiner Haut, verändert sich, die Lebensgeschichte fließt, findet die Künstlerin.

Es passe zum Jahreskreis und der verrückten Weltgeschichte zurzeit. „Wie verändert sich ein Raum, wenn er nicht begangen wird?“, fragte sie sich. So kam sie auf die Spinnweben – denn der Pavillon geht in den Ruhemodus, und die eine oder andere Spinne gönnt sich vielleicht ein Päuschen darin. Sich verpuppen können, die Zeit vergessen, in der Natur zu verharren, bis zum Schlüpfen und der damit einhergehenden Verwandlung zu etwas besonders Schönem – die Sehnsucht vieler Menschen danach ist groß.

Installation gänzlich neu

Die Installation stellte Sieglinde Mix nur für den Pavillon zusammen. Bis auf ein rundes Objekt entstand alles neu. Zu naturalistisch wollte sie jedoch nicht werden und verzichtete auf Laub, Äste und andere Naturmaterialien als Dekoration. „Jeder, der die Installation sieht, kann sich seine eigene Geschichte dazu erzählen“, möchte sie den Betrachtern Raum geben. Die Künstlerin geht wachen Auges durch die Natur und konnte so recht Realistisches erschaffen. Aus vielen Kokons, die sie in unterschiedlichen Größen anfertigte, kommt Naturmaterial heraus – so wirken sie noch echter.

Die Kokons stehen für Transformation, für einen äußeren Stillstand, die Zwischenstufe des Verharrens, während im Inneren etwas geschieht. Unbekannt ist das vorher Gewesene und das Danach. Mit den Kokons, den Verpuppungen, wird der Rote Pavillon zum Ort der Wandlung. Sieglinde Mix möchte die Geschichte erzählen vom Vergehen und vom Werden. Am meisten beeindruckt sie die Wandlung von der Raupe über die Puppe zum Schmetterling. Sie stellt sich vor, sich auch selbst einzuspinnen und verpuppen zu können.

Von Sabine Hügelland