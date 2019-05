Heiligendamm

Gerade zurück – und schon wieder unterwegs: Künstler Jens Hübner war vor Kurzem in der Wüste unterwegs. Jetzt zeigt der Berliner in Heiligendamm einige seiner Werke und ist zusätzlich als Dozent beim Plein Air Festival in Kühlungsborn aktiv. Die neue Ausstellung in der Galerie Orangerie Heiligendamm ist bis zum 23. Juni zu sehen. Mitgebracht hat Jens Hübner Impressionen seiner vielen Reisen, die er vornehmlich mit dem Fahrrad absolvierte. Alles festgehalten in Zeichnungen, Skizzen und Skizzenbücher. Seine Arbeiten sind jedoch weit mehr als flüchtige Momentaufnahmen. Sie zeigen, wie viel Anmut der Blick auf Einfaches haben kann.

Jeden Tag eine neue Zeichnung

Zurzeit ist Hübner beim Plein Air Festival in Kühlungsborn wieder als Dozent dabei. Der 54-Jährige ist ein sogenannter Urban Sketcher. Er erklärt: „Urban Sketcher sitzen nicht vor der Staffelei im Atelier, zeichnen nicht von Fotos ab oder lassen Fantasiebilder entstehen, sondern sind draußen im urbanen Raum.“ Die Arbeiten würden dann im Internet veröffentlicht. „Oder man triff sich, um gemeinsam zu skizzieren und sich auszutauschen.“ Seit fünf Jahren stellt er täglich eine Zeichnung ins Netz.

Skizzen sind besondern detailreich

Zwei Jahre lang tourte Jens Hübner mit seinem Fahrrad durch die Welt. „Dann beschloss ich, nur noch zu reisen und zu zeichnen“, sagt er. Fünf Bücher hat er veröffentlicht. In Berlin ist Hübner als Dozent tätig. In seinen Skizzenbüchern finden sich viele Eindrücke aus der Natur, aber auch aus Städten. Dabei konzentriert er sich auf die Details. „ Skizzen sind eigentlich nicht das, was man in einer Galerie zeigt“, sagt Galerist Franz-Norbert Kröger, der auch Leiter der Kunsthalle in Kühlungsborn ist. „Doch Hübners Umgang mit dem täglichen Leben ist interessant. Da, wo wir als normale Reisende die Fotokameras zücken, greift er zum Stift und zeichnet.“ Das ergibt eine gänzlich neue Sichtweise.

Mit dem Rad durch 42 Länder

„Ohne die Unterstützung meiner Frau, könnte ich das alles nicht so machen“, sagt Hübner. Sie hilft unter anderem bei den Expositionen. Hübner studierte Design und arbeitete in seinem Berliner Designbüro. Das gab er auf, um 42 Länder in zwei Jahren zu bereisen und dabei 25 000 Kilometer zurückzulegen – mit dem Rad. Dabei habe er gelernt, seine Intuition zu schulen. Das sei überlebenswichtig. Mit dem Rad kann er die Umgebung genießen, so langsam fahren wie er möchte oder schnell anhalten. „Und meinen Gedanken freien Lauf lassen. Dabei kommen mir immer wieder kreative Ideen“, berichtet er.

Die Wüste, das hieß für Hübner auch zur Ruhe kommen, weg vom Lärm großer Metropolen. Das ist Urbanität pur. „Aber auch auf dem sonst so befahrenen Ostseewanderweg kann man, wenn man Glück hat, allein sein“, sagt er. Das sind für ihn Momente geschätzter Reflexion.

Sabine Hügelland