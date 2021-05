Neue Ausstellung in Kröpelin: Gerhard Benz stellt Werke zur Schau

Kröpelin

„Arbeitender Weise“ konnte der Wahlrüganer Gerhard Benz dieser Tage auch unter Corona-Bedingungen in Kröpelins Kulturbahnhof seine Ausstellung aufbauen und ist nun trotz aller pandemiebedingten Einschränkungen geradezu begeistert: „Als Künstler zu sehen, was hier durch den Verein ,De Drom’ entstanden ist und noch für die ganze Region entstehen soll, ist wesentlich. Das ist hier ein offener Ort, der eigentlich Kontakte hervorruft und zum Angucken einlädt – einfach super!“

Lob für Ausstellungsort

Und der gebürtige Niedersachse, der in Aachen und Halifax Architektur und Kunstgeschichte, zudem in Wien Angewandte Kunst studierte, unter anderem in Zürich lehrte, im israelischen Künstlerdorf Ein Hod wie auch in der römischen Akademie Villa Massimo als Stipendiat wirkte und vor zwölf Jahren überraschenderweise in Putbus landete, gibt noch einen drauf: „Dieser Ausstellungsraum hier ist wunderschön. Das ist einer der tollsten Räume, die ich kenne, um vernünftig mit Kunst sauber umzugehen, um einfach mal was auszuprobieren – toll.“

Installation von Gerhard Benz in Kröpelin. Quelle: Thomas Hoppe

Das sagt ein Kreativer, dem der Berliner Kunsthistoriker Dr. Jürgen Schilling – laut „Spiegel“ ein ausgewiesener Fachmann für klassische Moderne und Gegenwartskunst – einst zur Eröffnung der Putbusser Benz-Schau „Meer sehen“ bescheinigte, die traditionellen Grenzen von Disziplinen und Medien zu missachten und eben dadurch zu neuen Formen bildnerischer Kommunikation zu finden. Demnach bleibt sich der heute 67-jährige Benz auch bei seiner Kröpelin-Premiere treu.

Das beginne mit dem Titel seiner Ausstellung, räumt der Künstler ein: „Ich habe damit versucht, auf meinen aktuellen Zustand zu reagieren, auf das, was jetzt ist und stellte entsprechend die Werke zusammen. Das ist, wie einen Roman schreiben. Nach dem Motto: Den Titel haben wir schon mal, jetzt müssen wir nur noch die Story bauen.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Letztlich bleibe es natürlich jedem Betrachter seiner fotografischen Installationen überlassen: „Er kann davor stehen und es einfach nur ein schönes Bild nennen oder er sagt, dass ihm hier nix gefalle – ein anderer wiederum könnte fragen, ob ich eventuell das oder das damit gemeint habe.“ Wenn jemand eine Frage stelle, statt nur vorbeizugehen, sei schon etwas geschehen – „auch politisch.“ Es gehe ihm schon immer um Themen – und darauf zu reagieren, sei immer politisch, betont Gerhard Benz und sagt zum Kröpeliner Ausstellungstitel „lichterloh“: „Der ist auf jeden Fall politisch gemeint. Ich weiß, wir leben in einer lichterlohen Zeit – da brennt etwas ohne Kontrolle. Alles ist in heller Aufregung.“

Laufen wird die Kröpeliner Ausstellung mit 37 käuflichen Bildern (von 850 bis 6900 Euro) in digitalem Pigment-Druckverfahren auf Fine-Art Canvas-Leinen (auf Keilrahmen) voraussichtlich bis zum 23. Mai. Geöffnet ist täglich nach Vereinbarung, wenn es die Coronabestimmungen zulassen (Tel. 038292 820495).

Der Betrachter soll vor seinen Werken quasi zusammenbrechen und nach dem Sinn des Präsentierten fragen, zieht der Künstler schließlich augenzwinkernd ein Fazit und betont: „Natürlich will ich aufregen.“

Mega-Projekt: Putbusser Schloss aus Bambus

Dieses Ziel verfolge er im Prinzip auch mit seinem „Mega-Projekt“, wie er es nennt, dem „Wiederaufbau“ des Putbusser Schlosses. Ein vollkommen anderes Thema und eben doch wohl ein echter Benz. Denn er möchte den Schloss-Körper im Maßstab 1:1 aus Bambus in Gerüstbauweise für insgesamt 185 000 Euro errichten: „Als ganz filigranes Gebäude, nur aus Stangen gebaut und die Ecken simuliert – wie ein luftiger Kubus zum Herumlaufen.“ Letztlich gedacht als Werbung für einen realen Wiederaufbau des 1962 gesprengten Gebäudes, der immer wieder diskutiert wurde.

Blick auf die Insel, die Gerhard Benz an die Küste lockte. Quelle: Susan Hoffmann

Nach Rügen hatte den welterfahrenen Mann übrigens ein mystischer Ort gelockt. Eine künstliche Insel im Rügischen Bodden, wo einst Anziehendes seine Ausrichtung verlor. Eine ehemalige Entmagnetisierungsstation der Volksmarine, die sein Elfenbeinturm werden sollte. Doch die reale Welt würde es nicht erlauben, „ohne dass dort eine zusätzliche Million reingeschoben wird“, auf diesen rund 700 Quadratmetern Menschen zu bewegen oder gar ein Atelier zu etablieren, sagt Benz: „Unter diesen Umständen erlauben das die Versicherungen nicht. Es sieht dort alles brüchig aus.“

Von Thomas Hoppe