Neue Begegnungsstätte in Admannshagen: Die Zeit drängt

Admannshagen

Die Eröffnung des neuen Mehrgenerationenhauses im Admannshäger Mitteldorf rückt näher. Am 26. Oktober soll es in der modernen Begegnungsstätte einen Tag der offenen Tür geben. „Die Baufirma hat das Haus bereits in der vergangenen Woche übergeben“, sagt Hans-Peter Stuhr, Vorsitzender im Sozialausschuss der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen. Eine Punktlandung: Denn der Fördermittelgeber aus Schwerin hatte den Zeitpunkt für die Fertigstellung des Neubaus auf den 30. September 2019 festgesetzt.

„Bis auf ein paar Restarbeiten ist der Innenbereich des Hauses fertig“, freut sich auch Bürgermeister Uwe Leonhardt. „Wir könnten hier jetzt eigentlich starten.“ Eigentlich: Denn die Arbeiten an den Außenanlagen sind noch längst nicht abgeschlossen. „Da gibt es noch einiges zu tun“, sagt Heiko Dasenbrook, Vorsitzender im Bauausschuss. „In vier Wochen sollen sich die Leute einen ersten Eindruck von der neuen Begegnungsstätte machen – die kann man dann doch nicht über Paletten laufen lassen.“ Deshalb gelte es jetzt, bei der zuständigen Firma Druck zu machen, so Dasenbrook: „Wir wollen den Termin am 26. Oktober unbedingt halten.“

Neubau nach fast 20-jähriger Notlösung

Das Mehrgenerationenhaus soll künftig sowohl den Senioren des Ortes als auch den Jugendlichen einen Anlaufpunkt und Möglichkeiten bieten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Fast 20 Jahre lang mussten sich im Admannshäger Mitteldorf die jungen Leute an gleicher Stelle mit alten Containern begnügen, die die Gemeinde von der Sparkasse übernommen hatte und die eigentlich nur als Übergangslösung gedacht waren. Nach dem Abriss des alten Jugendtreffs im Frühjahr 2018 hatten die etwa 20 Kinder und Jugendlichen im benachbarten Bargeshagen ein Ausweichquartier an der Hauptstraße 15 gefunden.

Von Lennart Plottke