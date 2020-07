Bad Doberan

Sie sind schon zu kleinen Aushängeschildern für Bad Doberan geworden: die bunt geschmückten Blumenfahrräder, die im ganzen Stadtgebiet verteilt an Straßenrändern, vor Hauseingängen oder auf Plätzen stehen. „Aktuell gibt es davon bereits rund 140 Stück“, freut sich Bürgermeister Jochen Arenz, der die Gestaltungsaktion im vergangenen Jahr ins Leben rief. „Immer wieder werden wir von Touristen und auch Doberanern auf die Räder angesprochen – sie sind ein echter Hingucker.“

Und es dürfen in den kommenden Tagen und Wochen gern weitere Exemplare dazukommen, macht Arenz deutlich: „Aktuell stehen bei uns im Bauhof 15 ausgelagerte Räder, die auf eine kreative Bemalung und Gestaltung warten – das soll im Rahmen einer kleinen Ferienaktion passieren.“ Denn bevor in der kommenden Woche das neue Schuljahr beginnt, können Kinder und Jugendliche an diesem Freitag, 31. Juli, selbst zu Farbe, Pinsel und Blumentopf greifen.

Junge Künstler können Räder mit nach Hause nehmen

„Der Kinder- und Jugendbeirat, der Jugendclub Kompass und die Stadt laden dazu ein und stellen die Materialien zur Verfügung“, sagt Arenz. „Aber natürlich können auch Körbe, bunte Bändchen und weitere Schmuckutensilien mitgebracht werden – los geht es um 15 Uhr vor dem Rathaus an der Severinstraße.“

Der Clou: „Die jungen Künstler können die fertigen Blumenräder auch mit nach Hause nehmen, bei sich aufstellen und pflegen“, erklärt Doberans Bürgermeister. „Mitarbeiter des Bauhofes bringen sie gern vorbei.“ Darüber hinaus ist angedacht, dass das junge Filmteam „Mr. Movie“ um den Beiratsvorsitzenden Justin Metelmann die Kreativ-Aktion filmisch begleitet.

Interessenten können sich unter 038 203 / 915 201 oder j.arenz@stadt-dbr.de im Rathaus melden.

Von Lennart Plottke