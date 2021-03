Neue Broschüre führt ins Kloster Doberan

Bad Doberan

Der steinerne Schwan vor dem Münster blickt von seinem Sockel aus auf das Klosterareal. Mit seiner Zisterzienser-Vergangenheit ist er das Herzstück und Wahrzeichen der Stadt Bad Doberan. Für den Erhalt des Areals der ehemaligen Klosteranlage und den Wiederaufbau des Wirtschaftsgebäudes, das 1979 einem Brand zum Opfer fiel, schlossen sich im Jahr 1998 engagierte Mitstreiter zusammen. Sie gründeten den Verein der Freunde und Förderer des Klosters Doberan.

20 Jahre gemeinsames Wirken zusammengefasst

Jetzt brachten die Mitglieder erneut eine Broschüre heraus – neben anderen Veröffentlichungen und Faltblättern zur Klosteranlage und den inzwischen acht Bänden der vereinseigenen Buchreihe „Convent“. In „Kloster Doberan erleben“ geht es um 20 Jahre gemeinsames Wirken für das Kloster zu den Themen Münster, Beinhaus, Mönchsfriedhof, Kornhaus, Wirtschaftshaus, Backhausmühle, Hengstenstall, Wollscheune, Marstall, Klostervogtei, Klostergarten, Amtshaus, Gästehaus, Küsterhaus, Landreiterhaus, Möckelhaus, Teiche und Bäche sowie Mauern und Tore.

Es gibt viel zu entdecken: Ein Teil der Doberaner Klosteranlage aus der Vogelperspektive. Quelle: Rolf Barkhorn

Die Architektin Sabine Krahn-Schulze und Günter Rein, Pastor im Ruhestand, führen den Verein gemeinsam. „Die Broschüre entstand in Zusammenarbeit mit der Stadt und der Kirchengemeinde“, betont Rein. „Die Fotos stammen aus unserem Archiv und von unserem Mitglied und Fotografen Thomas Grundner.“

„Das Doberaner Kloster ist von Anfang an bis heute ein geistliches Zentrum mit dem Münster sowie Arbeitszentrum mit dem Wirtschaftsgebäude und anderen Bauten. Das ist in MV fast einzigartig“, erklärt Rein. „Es handelt sich um kein totes Denkmal, sondern um einen lebendigen Organismus.“

Aktuelles Geschehen und Zukunft

In der Broschüre geht es jedoch nicht nur um Historie, sie greift zudem das aktuelle Geschehen ebenso auf wie Pläne für die Zukunft. Damit ist „Kloster Doberan erleben“ weit mehr als nur ein Führer durch die Anlage. „Bei der Erarbeitung wurde deutlich, wie sehr sich das Kloster Doberan zu einem Zentrum mit vielfältigen Angeboten entwickelt hat“, sagt Günter Rein.

„Unsere Vorstellung ist, einmal auch ein Scriptorium einzurichten“, so der Doberaner. „Eine Schreiberstube mit Gutenberg-Presse zum Drucken.“ Schulklassen könnten dort das alte Handwerk kennenlernen. „Wie in der Mühle, im Backhaus und auf den Feldern wurden auch im Scriptorium große Leistungen vollbracht. Hier entstand das erste mecklenburgische Geschichtswerk, die Reimchronik des Ernst von Kirchberg“, erklärt Rein.

„Teile der einstigen Doberaner Klosterbibliothek sind noch im Tochterkloster Pelplin erhalten. Sie sollen – teilweise in Faksimiledrucken – hier gezeigt werden“, sagt er. Das nahe Kloster der Weißen Brüder in Rostock mit seinen ersten Drucken im mittleren Ostseeraum ist gewissermaßen die Fortsetzung des Doberaner Engagements für Schrift und Buch. „In Verbindung zur Stadtbücherei und zum Stadtarchiv wäre ein solches Scriptorium im Wirtschaftsgebäude gut platziert“, sagt er.

800 Stück wurden gedruckt

Die Broschüre ist im bekannten Format gehalten – ein Wiedererkennungswert. 800 Stück wurden in der Rostocker Druckerei Weidner hergestellt. „Wir geben sie für eine Schutzgebühr von fünf Euro ab“, so Rein. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur MV förderte das Vorhaben, und es gab einen Zuschuss vonseiten der Stadt Bad Doberan. Angeboten wird die Broschüre im Klosterladen, dem Münster, der Tourist-Information, dem Kornhaus im Verein selbst.

„Vor 1999 war zwar das Münster in aller Munde, der Rest jedoch schien ohne Bedeutung für die Stadt Bad Doberan. Das hat sich glücklicherweise geändert, auch dank unserer 20-jährigen Vereinsarbeit. Das hatten wir uns vorgenommen“, sagt Sabine Krahn-Schulze. „Unsere Aufgabe war es auch immer, mit Nachdruck die Stadtvertreter anzustupsen, damit die Arbeiten vorangehen. Manchmal sei etwas mehr geschoben worden, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Das Ergebnis gibt allen Beteiligten Recht.

Neuer Slogan: „Für neues Leben unter neuem Dach“

„Für neues Leben unter neuem Dach“ ist der neue Vereins-Slogan, der den alten „Ein neues Dach für neues Leben“ ablöst – weil die Zeit dafür reif sei und das Wirtschaftsgebäude 2022/23 sein neues Dach bekommen wird.

Die Vereinsmitglieder haben viele Ideen. So arbeiten sie an einem Pilger-und Wanderpfad zur Kapelle in Althof. Aber auch darüber hinaus zu anderen Zisterzienserklöstern. Der Klosterverein kombiniert das Alte und schafft den Sprung ins moderne Bad Doberan, um diese schöne Stadt mit ihrer einzigartigen Klosteranlage weithin bekannt zu machen – mit Respekt vor denen, die vor uns waren.

Von Sabine Hügelland