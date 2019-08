Kühlungsborn

Beschwingt mit der Leichtigkeit eines Sommers fließt diese Musik zum Zuhörer. „I can’t dance, I get ants in my pants“ der Swingin’ Seagulls ist die erste CD von vier Musikern aus Kühlungsborn und Rostock. Am 13. August wird sie ab 19 Uhr im Hotel Polar-Stern in Kühlungsborn vorgestellt. Der CD-Titel lautet übersetzt: „Ich kann nicht tanzen, ich habe Ameisen in der Hose“. Denn das Stillhalten fällt bei dieser Musik enorm schwer. Die Swingin’ Seagulls spielen bekannte Jazzstücke, die durch eigene Arrangements raffiniert bearbeitet wurden. Die Band widmet sich dem Swing und der frühen Jazzmusik der 20er- und 30er-Jahre.

Bekannte Musiker tun sich zusammen

Die Swingin’ Seagulls sind bekannte Musiker, die erst seit 2016 zusammen spielen: Andreas Pasternack (Tenor- und Alt-Saxofon, Gesang), Franz-Josef Lübken (Piano und Arrangements), Christian Ahnsehl (Gitarre) und Enrique Marcano-Gonzalez (Kontrabass) sind langjährig in verschiedenen Formationen auf nationalen und internationalen Bühnen aufgetreten. Franz-Josef Lübken ist seit der Gründung im Jahre 1977 der musikalische Leiter der Bonner Jazzband „Doktor Jazz Ambulanz“ (DJA), die in vielen in- und ausländischen Jazzclubs und auf Festivals auftrat sowie erfolgreich im Kühlungsborner Raum. „Die Idee, zusammen zu spielen, hatten Andreas Pasternack und ich schon länger“, sagt Lübken. „Und dachten dann, wir sollten die Musik zusammen machen, weil es sie in dieser Form noch gar nicht gibt“, so der Kühlungsborner. „Wir klingen nun wie eine Big Band. Ich kenne keine Kapelle auf der Welt, die das so macht“, sagt er. „Es bereitet uns allen riesen Spaß, aber stellt auch eine Herausforderung dar“, sagt Lübken. „Wir nennen uns Swing Band. Jazz ist vielen Zuhörern zu intellektuell und anstrengend. Für unsere Musik soll kein Hochschulstudium nötig sein, um sie zu verstehen.“

Komponieren im Flugzeug

Auf der CD sind auch südamerikanische Einflüsse hörbar. „Das kommt Enrique natürlich sehr entgegen, weil seine Wurzeln in Venezuela liegen“, sagt Lübken. Es sind, bis auf den letzten Titel – einem Boogie, den er auch komponierte – alles Arrangements, die Franz-Josef Lübken schrieb. Der Direktor des Leibniz-Instituts für Atmosphärenphysik in Kühlungsborn ist viel beschäftigt. Wann findet er Zeit dafür? „Auf Langstreckenflügen während der Dienstreisen, nachdem ich meine Arbeit erledigt habe“, sagt er. „Man braucht hervorragende Musiker, die solche Musik umsetzen können.“ Dazu gehört der Saxofonist und Sänger Andreas Pasternack. Er gilt als einer der bekanntesten und beliebtesten Musiker des Landes, begeisterte jedoch ebenfalls schon in Japan, Polen und in den USA. Pasternack leitet eine eigene Big Band und moderiert einmal wöchentlich die NDR-Radiosendung Jazztime.

„Klingen wie eine Big Band“

„Ich habe mich in jungen Jahren für diese Art von Musik gar nicht interessiert. Aber jetzt, dieser Oldtimejazz, es ist ein Hype auf die Ursprünge des Jazz, die total raffiniert sind“, sagt der Rostocker. „Diese Musik ist extrem interessant und ziemlich kompliziert. Sie swingt ohne Ende“, so Pasternack. „Die Arrangements auf der CD sind dreistimmig geschrieben, so dass wir fast klingen wie eine Big Band“, sagt er. „Das war eine große Herausforderung. Das ist so ungewöhnlich und mindestens so anspruchsvoll wie aktueller Jazz. Die Musik ist leidenschaftlich. Ich lerne dadurch als Musiker hinzu.“ Enrique Marcano-González stammt aus Venezuela. Er erhielt sein Diplom im Fach Kontrabass an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Als freischaffender Bassist wirkt er, neben vielen anderen Projekten, regelmäßig als Gast im Volkstheater Rostock mit. Der Gitarrist Christian Ahnsehl absolvierte ein Politik- und Philosophiestudium, arbeitete lange Zeit als Musiker auf Kreuzfahrtschiffen und steht seit acht Jahren als musikalischer Partner von Andreas Pasternack auf der Bühne. Eintrittskarten für das Hotel Polar-Stern gibt es unter info@polar-stern.de, 038 293 / 829-0.

Von Sabine Hügelland