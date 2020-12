Kühlungsborn

Sechs Covid19-Fälle sind in Kühlungsborn bestätigt worden. Nach Angaben des Landkreises stehen sie in Zusammenhang mit einem Pflegeheim. Die Infektionsquelle könne nicht eindeutig festgesetzt werden. Die Infektionskette der weiteren Ansteckungen sei bekannt. Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Rostock passte das Pflegeheim daraufhin sein Hygienekonzept angepasst. Die Kontaktpersonen und die Infizierten stehen unter Quarantäne, die durch das Gesundheitsamt angeordnet wurde. Wie der Landkreis mitteilte habe das Infektionsgeschehen aber keine Auswirkungen auf die Öffentlichkeit.

Im Oktober hatte sich eine Lehrerin am Schulzentrum in Kühlungsborn mit dem Virus infiziert. Daraufhin war für die Klassen 5c und 5d sofort eine Quarantäne angeordnet worden. Weitere Fälle gab es jedoch nicht.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Donnerstag, dem 3. Dezember, 578 Corona-Fälle im Landkreis Rostock. Das sind sieben mehr als am Vortag. An oder mit Corona starben im landkreis Rostock bislang ebenfalls sieben Personen. Mit 17,1 ist die 7-Tage-Inzidenz die niedrigste in Mecklenburg-Vorpommern.

Von Cora Meyer