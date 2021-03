Beselin

Bei der Fertigstellung der neuen Feuerwehrtechnischen Zentrale in Beselin drohen Verzögerungen. Am Mittwochabend beschloss der Kreisausschuss, die Ausschreibung von Handwerksleistungen teilweise aufzuheben und zu wiederholen. „Weitere zeitliche Verzögerungen auf der Baustelle werden sich nicht vermeiden lassen“, sagte Axel Wiechmann (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Dummerstorf, zu der Beselin gehört. Nach bisherigem Stand sollte die neue Feuerwehr-Zentrale des Landkreises in der zweiten Jahreshälfte fertig werden. Nun wird das Gebäude nicht vor dem Frühjahr fertig.

Konkret betreffen die Probleme die Elektroinstallation des 14-Millionen-Euro-Vorhabens. Nach europaweiter Ausschreibung gaben sieben Unternehmen Angebote ab, alle aus MV. Mit geschätzten Kosten von deutlich unter einer Million Euro zählt dieses Los zu den aufwendigsten und teuersten Abschnitten des Gesamtprojekts.

Fehlende Unterlagen, falsches Material

Wie sich aber bei der Prüfung der Angebote zeigte, waren alle Angebote fehlerhaft. Mal fehlten Unterlagen oder wurden verspätet nachgereicht. Ein Anbieter reichte die nötigen Papiere erst 16 Tage nach Ablauf der vorgesehenen Frist ein. Ein anderer hatte beim Material die falschen Fabrikate angegeben und wollte das nachträglich ändern, was vergaberechtlich nicht zulässig ist.

Die Fehler sind so schwerwiegend, dass die Ausschreibung der Elektroinstallation wiederholt werden muss, sagte eine Mitarbeiterin der Vergabestelle. Andere Aufträge für das neue Feuerwehrhaus gab der Ausschuss frei, unter anderem für Heizung/Sanitär, Türen, Trockenbau und Estrich. Dass nun erneut nach einer Elektrofirma gesucht werden muss, werde Auswirkungen für das gesamte Vorhaben mit sich bringen, „weil alles miteinander verzahnt ist“, hieß es im Ausschuss.

Planungen begannen 2017

Insgesamt hatten sich bei den Ausschreibungen „zu wenige qualifizierte Bieter“ beworben, hieß es. Fragen von Ausschussmitgliedern, ob die Verzögerungen zu Kostensteigerungen führen werden, blieben offen. Bislang soll der Feuerwehrneubau rund 14 Millionen Euro kosten. Vier Millionen Euro steuert das Land bei. Die Planungen für das Gebäude begannen 2017. Ein Jahr später stieg der Flächenbedarf durch zusätzliche Anforderungen fast um die Hälfte. Für die Baukosten waren nach früheren Angaben lediglich sieben Millionen Euro vorgesehen, die Fertigstellung für 2020.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Neubau in einem Gewerbegebiet am Autobahnkreuz Rostock ersetzt die beiden bisherigen Feuerwehrtechnik-Zentralen in Kägsdorf und Güstrow, ein Erbe der 2011 aufgelösten Vorgänger-Landkreise Güstrow und Bad Doberan. Die Einrichtung soll die Technik-Zentrale für die 162 Feuerwehren im Landkreis Rostock werden. Die Brandschützer können hier beispielsweise ihre Atemschutzmasken nach Einsätzen reinigen und desinfizieren lassen sowie ihre Atemluftflaschen auffüllen lassen.

Arbeitsplatz von 15 Feuerwehrleuten

„Es ist gut, dass etwas Neues gebaut wird“, sagt Andreas Heuer von der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Doberan über das repräsentative Bauvorhaben nach einem Entwurf des Rostocker Unternehmens Inros Lackner. Als hauptamtlicher Gerätewart muss Heuer regelmäßig in die FTZ. Beselin sei zwar nicht unbedingt näher als Kägsdorf, dafür falle aber das nervige Hin und Her zwischen den beiden Technikzentralen weg, was vor allem für die Teilnehmer von Ausbildungslehrgängen eine Erleichterung sei.

Insgesamt 15 hauptamtliche Mitarbeiter werden in der neuen Zentrale am Autobahnkreuz Rostock ihren Arbeitsplatz haben, sie sind zuständig für den vorbeugenden und den abwehrenden Brandschutz, sechs Beschäftigte kümmern sich allein um die technische Ausrüstung. Die bisherige Zentrale in Güstrow liegt zu zentral, um weiter ausgebaut werden zu können, der Stützpunkt in Kägsdorf ist auf einer ehemaligen Militärliegenschaft der NVA untergebracht, die mittlerweile an die Grenzen ihrer Nutzungsdauer stößt.

Von Gerald Kleine Wördemann