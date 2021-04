Kühlungsborn

Kunst ist Franz Norbert Krögers Leidenschaft. Der diplomierte Kunst- und Kulturwissenschaftler eröffnete seine neue „Galerie Kröger“ in Kühlungsborn. Klassische Moderne sowie zeitgenössische Kunst finden sich auf 120 Quadratmetern, die sich über zwei Ausstellungs- und Lagerräume verteilen. „Das Besondere sind meine beiden begehbaren Schaufenster“, so Kröger.

Besucher können selbst zu Kunst werden

Jeweils links und rechts vom Eingang könnten Gäste in den separaten Bereich. Es ist ein ungewöhnliches Gefühl, so sichtbar und unmittelbar an den Kunstobjekten, wie Malerei und Skulpturen, zu stehen und dabei gleichzeitig selbst zu einer Art Kunstwerk für die Außenstehenden, die hineinschauen, zu werden. Rainer Kessels Skulpturen finden sich unter anderem gerade darin wie auch André van Uehms Pigmentdrucke. Ein Schaufenster in Schwarz-Weiß.

Es ist die zweite Galerie, die Kröger eröffnet. Erst kürzlich musste er seine Räume in Heiligendamm räumen, wo er sieben Jahre lang die „Galerie Orangerie“ führte, weil ihm dort gekündigt wurde.

„Ich hatte jedoch Glück, es war wunderbar“, so Kröger. „Weil sich Ingrid Bauer mit ihrem Antiquariat in Kühlungsborn verkleinern wollte, konnte ich diese Räume sofort beziehen.“ Allerdings musste er sich auf zwei Drittel weniger Fläche einstellen.

Gleiches Konzept wie in Heiligendamm

„Mein Konzept bleibt jedoch das gleiche“, sagt der Galerist. „Ein hoher Anspruch an dem, was ich zeige – von nationalen und internationalen Künstlern.“ Auf Solo-Ausstellungen von Künstlern, wie er es in Heiligendamm hielt, muss er zukünftig verzichten. Es fehlt ihm dazu leider der Platz, auch für extreme Großformate.

Interessenten können bei ihm dennoch solche Werke erwerben. Angedacht ist, einen Bildschirm zu installieren, auf dem viele andere Arbeiten von verschiedenen Künstlern zu sehen sind, über die Kröger verfügt oder die er besorgen kann.

Nationale und internationale Kunst

Soweit es räumlich möglich ist, bleibt Kröger denjenigen professionellen Künstlern treu, die bereits bei ihm in Heiligendamm ausstellten. Dazu gehören unter anderem Till Nowak, Michael Hitschold und Christoph Dahlberg. Jedoch finden sich genauso Werke von Marc, Braque, Kandinsky, Chagall, Dalí, Picasso, Matisse in seiner Galerie. Wie auch Armin Mueller-Stahl, Andy Warhol, Udo Lindenberg, Britta Naumann, Jens-Christian-Wittig. Bernhard Heisig und Günther Uecker.

Gute Lage in der Kühlungsborner Dünenstraße

„Eine weitere Besonderheit ist die Lage in der Dünenstraße“, so Kröger. Zurzeit befinden sich dort auch unter anderem die „4G Schmuck Atelier“ – Galerie Brepohl, ein Antiquariat, eine Malschule sowie Möbel & Wohnaccessoires.

„Wir liegen günstig“, sagt Kröger. „Nicht direkt im Gedränge der Strandstraße, wo im Normalfall sehr viele Touristen laufen. Aber dennoch nahe der Geschäftsmeile.“

Zu Ostern geöffnet

Maximal sechs Besucher kann er zeitgleich in Corona-Zeiten in die Galerie, Dünenstraße 11, lassen. An einem der Schaufenster befindet sich die Luca-App. Geöffnet hat er auch zu Ostern: Freitag, Sonnabend, Sonntag, Montag, 11-17 Uhr. Mit Maske und Abstand. 038293-608872.

Von Sabine Hügelland