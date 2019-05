Westenbrügge

Die zwölf Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr Westenbrügge der Gemeinde Biendorf freuen sich über ihre neuen Helme. Diese konnten dank einer Spende von Landesbauernpräsident Detlef Kurreck gekauft werden. Der 60-Jährige hatte zu seinem runden Geburtstag auf Geschenke verzichtet und für die Jugendfeuerwehren in Bastorf und Westenbrügge gesammelt.

5700 Euro seien zusammengekommen, erzählt Kurreck. Er habe noch 300 Euro drauf gepackt und jeder Wehr somit 3000 Euro gegeben. Warum gerade diese Nachwuchsbrandschützer unterstützt werden? Kurreck lebt in Bastorf und hat seinen Betrieb in Körchow in der Gemeinde Biendorf. „In den letzten 30 Jahren hatten wir drei Mal einen Flächenbrand gehabt“, sagt Kurreck. Da sei es enorm wichtig, eine funktionsfähige Feuerwehr zu haben.

Neue Helme mit Visier

Die neuen Helme haben sogar ein Visier. „Das ist gut für die Sicherheit. Wir machen ja viel mit Wasser“, sagt Martin Dominek, Wehrführer und Jugendwart. Von dem Geld sollen dann noch Wettkampfstrahlrohre gekauft werden, die sich die Kinder gewünscht hatten. „Und vielleicht fahren wir zelten.“

Bei der Jugendwehr war in letzter Zeit viel los. Am vergangenen Freitag hatten sie ihren 24-Stunden-Dienst, bei dem sie im Gemeindehaus übernachten und „Einsätze“ haben. Am Wochenende zuvor haben sie zusammen mit den anderen Jugendwehren des Amtes Neubukow-Salzhaff und der Jugendwehr aus Neubukow den Natur- und Spielepfad absolviert. Hierbei gibt es verschiedene Stationen. „Da geht es weniger um Feuerwehrtechnik, sondern um Spiel und Natur“, sagt Dominek.

Anja Levien