Neue Kita-Regelung: Das sagen Eltern und Träger aus Bad Doberan

Bad Doberan

Dreieinhalb Stunden Kinderbetreuung am Tag sind viel zu kurz. Das sagen zumindest einige Mütter aus Bad Doberan, die ihre Kinder momentan noch den ganzen Tag über zu Hause betreuen.

Ab 18. Mai können alle Vorschulkinder wieder in die Kitas – mindestens dreieinhalb Stunden täglich. Am 25. Mai sollen alle anderen Kita-Kinder folgen. Vorschulgruppen dürfen 15 Kinder nicht überschreiten. Es gelten wie überall strenge Hygieneregeln und Auflagen. So steht es im MV-Plan, den die Landesregierung vorlegte.

„Das ist viel zu wenig“, sagt Sandra Kloss-Selim, deren Tochter Salma die Awo-Kita „Uns Windroos“ besucht und im Sommer in die Schule kommt. Sie ist selbstständig, bietet unter anderem Trainings für Frauen in Führungspositionen an. Momentan richten sich ihre Arbeitszeiten nach Tochter Salma (6). „Ich versuche, morgens zu arbeiten, bevor Salma aufwacht.“ So habe sie den Tag über mehr Zeit für sie, sagt Sandra Kloss-Selim, deren Mann ebenfalls Vollzeit arbeitet. „Die Kinder sind froh, dass sie sich endlich überhaupt wieder treffen können“, sagt sie. Aber für Eltern sei die Situation so länger nicht zu tragen. „Da muss noch mehr kommen.“

Öffnung von Schule und Kitas müssten zusammenpassen

„Mit dreieinhalb Stunden wäre uns nicht wirklich geholfen“, sagt auch Juliane Schwanbeck. Das hänge auch davon ab, wie die Grundschulen wieder aufmachen. Ihr siebenjähriger Sohn Tom geht in die erste Klasse, sein Bruder Julius (2) ist in der DRK-Kita „Buchenbergzwerge“. Momentan sind beide den ganzen Tag zu Hause. Juliane Schwanbeck arbeitet derzeit von zu Hause aus, ihr Mann ist für die Kinderbetreuung von seinem Arbeitgeber freigestellt.

Wieder zur Arbeit gehen könnten die Eltern nur, wenn die möglichen Betreuungszeiten der Schule und der Kitas zusammenpassen. Für die Kinder sei es allerdings ganz schön, zunächst einmal nur für ein paar Stunden in die Einrichtung zu gehen. „Das ist nicht so ein harter Bruch, nachdem sie nun fast sieben Wochen zu Hause sind.“

Sowohl Juliane Schwanbeck als auch Sandra Kloss-Selim hoffen, dass es nicht bei dreieinhalb Stunden bleiben wird. „Weil es heißt: ‚mindestens‘, könnten es ja auch sechs bis acht Stunden werden“, sagt Juliane Schwanbeck. Ansonsten nütze es berufstätigen Eltern nichts, sagt Sandra Kloss-Selim. Sie wünscht sich eine weitere Öffnung der Kitas.

„Es stellt sich die Frage, ob der vorgesehene Betreuungsrahmen von mindestens dreieinhalb Stunden überhaupt mit den Bedürfnissen von Familien und Wirtschaft in einem Flächenlandkreis vereinbar ist“, sagt auch Anja Kerl, Dezernentin für Finanzen und Soziales beim Landkreis Rostock.

So lief es in den Kitas Die Kitas in Mecklenburg-Vorpommern ­waren Mitte März geschlossen worden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Anspruch auf Betreuung hatten nur Eltern aus „systemrelevanten Berufen“, beispielsweise im Gesundheitssektor. Als erster Öffnungsschritt in der Kinderbetreuung war am 27. April die Notbetreuung deutlich ausgeweitet worden. Mehr Berufe von Eltern galten seither als systemrelevant. Der nächste Schritt folgt nun am 11. Mai. Dann dürfen Tagesmütter wieder öffnen. Am 18. Mai sollen alle Vorschulkinder wieder in die Kitas gehen können, am 25. Mai sollen alle anderen Kita-Kinder folgen.

Träger warten noch auf Details

Bei den Trägern der meisten Bad Doberaner Kindertagesstätten, dem Deutschen Roten Kreuz ( DRK) und der Arbeiterwohlfahrt ( Awo), ist man noch zurückhaltend, was die neuen Regelungen angeht. „Wir haben noch keine aktuellen Erlasse“, heißt es bei der Awo. „Wir hoffen, dass sie zeitnah kommen.“

Auch Susann Wieland, Geschäftsführerin des Kreisverbandes Bad Doberan des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK), will die neue Situation noch nicht bewerten. „Wir haben schon vermutet, dass es so kommen würde“, sagt sie. „Wir warten jetzt auf eine Information vom Jugendamt.“ Bei den Eltern gibt es ihrer Erfahrung nach Informationsbedarf. „In den Kitas rufen viele Eltern an und fragen wegen der aktuellen Regelungen.“

Rechtliche Regelungen fehlen

„Eine rechtsverbindliche Regelung der Landesregierung zur Öffnung der Kindertagesförderung liegt bisher nicht vor“, sagt die Sozialdezernentin. Die dem Landkreis vorliegenden Informationen aus der Presse und den Stichworten des MV-Plans seien zum Teil widersprüchlich. „Demnach sollen wir künftig auch mehr in eigener Verantwortung des Landkreises regeln können. Der Handlungsrahmen dafür fehlt uns jedoch noch.“ Sie versichert jedoch: „Wir werden uns selbstverständlich schnellstmöglich mit unseren Kita-Trägern in Verbindung setzen.“

Ihren Angaben zufolge fehlen die rechtlichen Regelungen. „Spekulativ und unter rechtlich nicht gedeckten Annahmen können wir derzeit jedoch nicht so handeln, wie es nötig ist“, sagt Anja Kerl. Für die Tageseltern, deren Kinder ab Montag wieder betreut werden können, konnte es mangels rechtlicher Regelung auch erst einmal nur ein Hinweisschreiben geben. „Dass es nur Hinweise sein konnten, bedauere ich sehr, weil wir in den zurückliegenden Wochen vertrauensvoll, verlässlich und verbindlich mit unseren Kita-Trägern und den Tagespflegepersonen zusammengearbeitet haben.“

Anja Kerl denkt auch darüber nach, wie die neuen Regelungen umgesetzt werden können. „Grundsätzlich begrüße ich die weitere Öffnung in der Kindertagesförderung. Ich habe jedoch große Bedenken, dass unter den gegebenen strikten Hygieneregeln genügend Erzieherinnen und Räume zur Verfügung stehen.“

Von Cora Meyer