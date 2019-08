Bad Doberan

Wände streichen, Fußboden verlegen, Möbel aufbauen – in Akkordzeit ist die neue Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) „Am Kellerswald“ in Bad Doberan entstanden. Beim Tag der offenen Tür schauten sich Eltern und Kinder am Freitag in den Räumen um und informierten sich über das Angebot.

Landrat Sebastian Constien ( SPD) und Anja Kerl ( SPD), Dezernentin für Finanzen und Soziales, bedankten sich bei den Erziehern, die bei der Einrichtung der Räume tatkräftig mit angepackt haben. Die neue Kita war aus einer Notsituation heraus entstanden, weil die Kita „Wichtelhausen“ in Parkentin geschlossen werden musste. Mittlerweile ist für Parkentin ein neuer Träger gefunden worden und die 45 Plätze in Bad Doberan sind zusätzlich entstanden. Ab Montag werden hier die ersten 18 Kinder betreut.

Bürgermeister Jochen Arenz (v.l.), Landrat Sebastian Constien, Sozialdezernentin Anja Kerl lassen sich von Awo-Erzieherin Susanne Meyer und Awo-Chef André Träder die Räume zeigen. Quelle: Anja Levien

„Ich bin dankbar, dass der Landkreis das geschafft hat und hier Kita-Plätze geschaffen hat“, sagte Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). 45 Kinder ab drei Jahren können hier betreut werden. Noch seien nicht alle Plätze vergeben, sagt Heike Breinlinger, Leiterin der Awo-Kita „Uns Windroos“, die geholfen hat, die neue Kita an den Start zu bekommen.

Zwei Schlafräume, zwei Gruppenräume, ein Bewegungsraum, ein weiteres Spielzimmer sowie Kreativraum und Küche finden sich in der zweiten Etage des ehemaligen Internatsgebäudes. Die Kita möchte vor allem auch den nahe liegenden Kellerswald mitnutzen, sagt Heike Breinlinger. Dafür wird auch eine Waldpädagogin in der Kita ihre Arbeit aufnehmen.

Die Kita ist in den Räumen des ehemaligen Internats des Sozialpädagogischen Förderzentrums „Am Kellerswald“ untergebracht,das zum Schuljahresende 2016/2017 geschlossen worden war. Die Awo hat die Räume vom Landkreis Rostock gemietet. Was langfristig mit dem Haus passiert, ist noch unklar.

Von Anja Levien