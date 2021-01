Rerik

Rerik will sich weiter entwickeln – und lässt sich das einiges kosten. Das Ostseebad investiert in diesem Jahr kräftig. Die größten Projekte stellte Mario Werner, zuständig für die Finanzverwaltung im Amt Neubukow-Salzhaff, zu dem Rerik gehört, vor.

Vor allem in die Bildung fließt einiges an Geld. Für 10 000 Euro will die Stadt interaktive Tafeln anschaffen und in die technische Ausstattung der Schulen investieren. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Situation sei das erforderlich.

Anzeige

Gästehaus und Spielplätze werden saniert

Ein weiteres Großprojekt ist das ehemalige Jugendgästehaus „Regenbogen“. Dort soll die Kita des Ostseebades einziehen. Die Tagesstätte „Uns Kinnerstuv“ der Arbeiterwohlfahrt ist momentan in dem Gebäude an der Kröpeliner Straße 3 untergebracht. Dort befinden sich außerdem 40 Wohnungen, eine Fahrschule, eine Arztpraxis und eine Physiotherapie. Der Gebäudekomplex muss saniert werden.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Haus „Regenbogen“ muss komplett saniert und umgebaut werden, weil es nach Angaben von Bürgermeister Wolfgang Gulbis nicht den Anforderungen für eine Kita entspricht. Unter anderem müssten Wände entfernt werden. Dafür rechnet der Bürgermeister mit Kosten in Höhe von etwa 2,6 Millionen Euro. Dafür hofft Rerik auf Fördermittel. Einen entsprechenden Antrag hat die Stadt eingereicht.

Bürgermeister Wolfgang Gulbis wünscht sich auch, dass die Schule saniert wird. Das hänge allerdings mit der Schulentwicklungsplanung des Landkreises zusammen, sagt er. Zudem sollen – über mehrere Jahre – der Spielplatz und der Parkplatz hinter dem ehemaligen Jugendgästehaus instand gesetzt werden. Auch die anderen Spielplätze in Rerik werden verschönert. Insgesamt 20 000 Euro stehen dafür zur Verfügung.

Sportanlage an der Mittelallee geplant

Die Stadt plant an der Mittelallee den Neubau einer Multifunktions-Sportanlage. Insgesamt 300 000 Euro sind dafür vorgesehen. Nach Angaben von Mario Werner könne die Stadt jedoch mit Fördermitteln von bis zu 240 000 Euro rechnen.

Finanzielle Unterstützung aus Fördertöpfen gibt es auch für die Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr. Die Reriker Kameraden sollen ein neues Tanklöschfahrzeug bekommen, für das nach Angaben von Mario Werner 450 000 Euro eingeplant sind. Außerdem werden 9000 Euro in die Ausrüstung der Atemschutzgeräteträger investiert.

Ein wichtiges Thema in Rerik wird der Verkehr bleiben. Für den Neubau der John-Brinckman-Straße sind 60 000 Euro veranschlagt. Hier soll zunächst ein neuer Fußweg entstehen. Das Ziel ist, dass sich – laut Bürgermeister Wolfgang Gulbis – die Verkehrssituation an der Kreuzung mit der Friedensstraße entspannt. In Parkplätze sollen 40 000 Euro fließen, außerdem plant das Ostseebad, eine Ladestation für Elektroautos aufzustellen. Das war bereits 2019 vorgesehen.

Überdachte Bühne auf dem Haffplatz

Teurer als geplant wird der Bau des Gemeindezentrums Blengow. Weil die Baukosten steigen, sei es erforderlich, dafür 30 000 Euro einzuplanen, informierte Mario Werner. Aber auch hier gebe es die Möglichkeit, Fördermittel zu beantragen, so dass die Stadt nicht die ganze finanzielle Last allein tragen muss. Der Bau des Gemeinschaftshauses war ohnehin teurer geworden als geplant. Ursprünglich waren 92 000 Euro dafür veranschlagt. Die Baugenehmigung lag bereits vor, Fördermittel waren beantragt. 2019 musste dieser Antrag neu gestellt werden, weil Blengow nach Angaben von Reriks Bürgermeister Wolfgang Gulbis weitere Änderungen für den Anbau wünschte und der Landkreis ein präzises Betriebs- und Brandschutzkonzept dafür forderte. Dadurch stiegen die voraussichtlichen Kosten auf 140 000 Euro.

Um künftig auch bei schlechterem Wetter auf dem Haffplatz Veranstaltungen durchführen zu können, will die Stadt dort eine Kleinkunstbühne errichten lassen. Sie soll mit Segeltuch oder ähnlichem überdacht werden. Derzeit laufe nach Angaben von Mathias Druse, Leiter der Kurverwaltung, ein Ideenwettbewerb mit der Hochschule Wismar. Für die Bühne sind 80 000 Euro eingeplant.

Insgesamt steht die Gemeinde Rerik finanziell gut da, bilanziert Mario Werner. Das Ziel ist es, 2024/25 schuldenfrei zu sein.

Von Cora Meyer