Neubukow/Steffenshagen

„Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen – am Himmel hell und klar ...“ – Zeilen aus dem bekannten „Abendlied“ von Matthias Claudius (1740-1815), das die Mutter der heutigen Wahlneubukowerin Elke Mainka ihren Kindern in Marlow allabendlich vorgesungen haben soll. Doch der kleinen Elke prägte sich dabei eher folgender Claudius-Vers ein: „Verschon uns Gott mit Strafen, und lass uns ruhig schlafen, und unsern kranken Nachbarn auch.“ Diese Worte hätten sie sehr berührt und damit seien Gedichte, später vor allem von Rainer Maria Rilke, für sie „immer das Größte“ gewesen.

Durch ein Weihnachtsgeschenk ihrer Tochter Susann kam sie schließlich zu einem Workshop mit Sarah Kirsch (1935-2013), einer der bekanntesten deutschen Lyrikerinnen. Und zum Fazit dieser Expertin gehörte damals ihre Aufforderung an Elke Mainka: „Bitte schreib ein Buch – das ist Lyrik, was Du machst.“

„So ist das gekommen“, blickt die heute 79-jährige Neubukowerin auf diesen Moment zurück und erklärt damit ihren im Vorjahr erschienenen Band, der viele Gedichte und ein paar Geschichten enthält. „In den Wind geschrieben“ seien sie, behauptete in ihr „höhnisch der Verstand.“

„ Und wenn schon“, trotzte ihre innere Stimme – wie es der Buchtitel wiedergibt.

„Das ist nichts zum Schnelllesen“

„Ich dachte zunächst, dass viele Menschen ja gar nicht mehr lesen würden und alles wirklich in den Wind geschrieben wäre – aber es ist nicht so, viele lesen noch“, erklärt die Hobbyautorin jetzt, die dazu stolz auf eine Online-Kurzrezension bei der alteingesessenen Buchhandlung Hugendubel verweist. Dort heißt es: „Ich habe schon lange keine Gedichte mehr gelesen. Umso mehr war ich angetan von den tiefsinnigen und aus anderen Blickwinkeln so gut gefundenen Worten der Autorin. Beachtenswert auch die Geschichten für Jung und Alt und die sehr guten Illustrationen. Es ist nichts zum Schnelllesen, das wäre schade. Rundum ein wirklich gelungenes Buch!!“

Im Veteranentreff von Neubukow und im Gottiner Kulturverein gab es schon Lesungen der Mainkova, wie das Autorinnenpseudonym heißt, weil die Frau so in ihrem slowakischen „Lieblings-Kurort“ Sliac genannt wird. Nur dort wird sie, nach eigenen Angaben, von der Muse der Dichtkunst geküsst. „Zuerst ist da ein Kribbeln, in meinem Kopf fängt alles an. Weil sie wissen, Geschriebenes nur wird von mir bleiben. Immer nachts, wenn ich nicht schlafen kann, drängen die Worte mich, sie aufzuschreiben“ – heißt es dazu im Gedicht „Übers Dichten“. Lyrik sei immer zeitgemäß, aber man müsse sich darauf einlassen und Zeit mitbringen, betont Elke Mainka.

Buch über das Leben

Im selben Hamburger Verlag (tredition) wie sie hat Mandy Osterburg gerade ihren Roman „Narbenmeer“ veröffentlicht, der demnächst mit ihrer Stimme auch als Hörbuch erscheinen wird. Die heute 48-jährige Steffenshägerin stammt ursprünglich aus Rathenow, ist im Havelland aufgewachsen und begann in der Region Düsseldorf eine Ausbildung zur Bankbetriebswirtin.

Am Ende von Bankakademie, Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb und Marketing – alles über einen Zeitraum von fast zwei Jahrzehnten – stand ein Burnout: „Ich wollte immer die Beste, die Schnellste und die Erfolgreichste sein – dann fiel ich richtig auf die Nase.“ Bei der Reha keimte schließlich die Idee einer Schauspielausbildung, die nach ihrer Verwirklichung zu Auftritten bei den Städtischen Bühnen Krefeld und Mönchengladbach führte. Doch das Schicksal ließ nicht locker mit Wirbelbruch-Treppensturz bei einer Theaterprobe, dem Tod der geliebten Oma und der Diagnose Brustkrebs.

Schwere Zeit mit Ängsten, Schmerzen und Tränen

„Ich lebe!“, bricht es heute aus der Autorin voller Freude heraus, die über diese Zeit mit vielen Ängsten, starken Schmerzen und einer Menge Tränen ihr erstes Buch verfasste: „In Erinnerung an die Frau, die ich einmal war.“ Doch der Krebs hätte ihr irgendwie das Leben gerettet, schickt sie trotz allem hinterher: „Ich habe mich danach vollständig neu erfunden, kenne jetzt meine Identität und bin echt bei mir angekommen. Wie nach einer Metamorphose.“

Im Buch wird dieser schwere Kampf geschildert, in dem sie eine Brust verlor und nach zwanzig Jahren ihren Partner. Doch am Ende ist das Leben zum Geschenk geworden und Mandy Osterburg lebt nun seit vier Jahren an ihrem Sehnsuchtsort Ostsee. „Hier spüre ich jeden Tag die Essenz des Lebens –, lass meine Lebendigkeit aus mir heraussprudeln, eine unfassbare Kraftquelle. Je weiter man im Leben in die Tiefe kommt, desto leichter wird es auch, wieder nach oben zu gelangen.“

Dass sie die Poesie, die die Autorin in ihrer Geschichte spürte, so lesbar aufbereiten konnte, habe sie auch den privaten Seminaren zum Kreativen Schreiben von Prof. Jörg Wolfradt zu verdanken, sagt sie.

Bad Doberaner Autorenwerkstatt mit zehn Teilnehmern

Der Bad Doberaner Dr. Bernd Melzer erlebte das Bedürfnis von Zeitgenossen, die eigene Geschichte mal mit einem Buch zu überblicken, vor der Pandemie quasi hautnah – jetzt kommt es in Videokonferenzen rüber. Denn der Schriftsteller leitet hier seit Jahren eine Autorenwerkstatt mit zehn Teilnehmern, von denen im Laufe der Zeit fünfzehn Bücher veröffentlicht wurden. Das sei auch ein Bedürfnis, „endlich mal aus dem Alltag herauszukommen und Selbstbestätigung zu finden. Das ist eine gute Freizeitbeschäftigung, zu der ich alle ermutige, die das wollen.“ Wenn in einem Buch zudem therapeutische Erfahrungen enthalten seien, habe es garantiert seine Leser: „Das ist dann fast eine Selbsthilfegruppe, die mit dem Schreiben arbeitet“, erklärt er dazu am OZ-Telefon.

Von Thomas Hoppe