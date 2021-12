Rostock ist Hanse- und Universitätsstadt, Bad Doberan ist Heilbad: Jetzt reiht sich die Stadt Neubukow in die Städte mit Beinamen ein. Neubukow ist jetzt offiziell Schliemannstadt und hat entsprechende Ortsschilder aufgestellt. Obwohl Heinrich Schliemann nur 16 Monate in der Stadt lebte, erinnert viel an den Archäologen.