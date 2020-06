Neue Pläne für KfL-Gelände in Ravensberg: Wohnen und Gewerbe auf drei Hektar

Ravensberg

Knapp zweieinhalb Jahre nachdem sich die Volksvertreter der Gemeinde Carinerland darauf geeinigt hatten, für das Gelände des einstigen Ravensberger Kreisbetriebes für Landtechnik (KfL) einen Bebauungsplan Nr. 2 aufzustellen, wurde dieser am 27. Mai mit sechs Ja-Stimmen sowie jeweils einer Ablehnung und Enthaltung vom Gemeinderat beschlossen.

Demnach werde mit der Planung für die etwa 30 000 Quadratmeter (drei Hektar) große Fläche an der Ecke Neubukower Straße/ Neu Kariner Weg in Ravensberg das Ziel verfolgt, Voraussetzungen für die Errichtung von Wohnhäusern mit insgesamt fünfzehn Wohneinheiten zu schaffen und die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu ermöglichen, „die das Wohnen nicht wesentlich stören“, wie es in der Satzung ausdrücklich heißt.

Ohne Einteilung von Extra-Bereichen

„Eine Kfz-Werkstatt ist auch offiziell wohngebietsverträglich, das kann ganz divers sein. Die häufigste Nutzung in solchen Gebieten ist ein größeres Büro, dass nicht mehr in reinen Wohngebieten geht“, ergänzt der Master of Science Florian Winter von „ign architekten + ingenieure“ aus Waren an der Müritz. Er hatte gemeinsam mit dem KfL-Projektleiter des Grundstückeigentümers Voss-Energy, Martin Panter, am 27. Mai vor den Gemeindevertretern Erläuterungen zu den Abwägungen im Zusammenhang mit den Planungen gegeben, die ursprünglich vom TÜV Nord begonnen worden waren und von ign vollendet wurden.

Die Experten teilten mit, dass die ursprüngliche Untergliederung des Mischgebietes im Wesentlichen aufgehoben worden sei, so dass es keine „expliziten Bereiche für das Wohnen und Gewerbe“ mehr gebe. „Wären hier auf diesem nicht so großen Gelände noch einmal Bereiche für Wohnen und für Gewerbe unterteilt worden, hätte sicher die zuständige Genehmigungsbehörde, der Landkreis Rostock, hinterfragt, warum wir nicht gleich Gewerbegebiet und Wohngebiet hingeschrieben haben“, sagt Florian Winter. So könne jetzt an jeder Stelle gewohnt oder ein entsprechendes Gewerbe betrieben werden.

Bauwasser soll abgepumpt werden

Florian Winter: „Auf belasteten Flächen wird kein Wohnen entstehen“ Quelle: ign

Nicht in dieses Mischgebiet überführt würden allerdings besonders belastete Flächen wie der Bereich der ehemaligen Tankstelle und des Öllagers, wo die Tanks entfernt wurden oder noch werden. „Dafür gibt es ganz strikte Auflagen, wie bei der Erschließung damit umzugehen ist“, betonte Florian Winter. So werde das bei der Erschließung gegebenenfalls zutage tretende Bauwasser extra abgepumpt. „Dort, wo die Tankstelle war, wird seitens der Grundstückseigentümer – also von Energy – eine Energie-Versorgungsstation aufgebaut“, erklärt der Planer weiter und betont, dass so sichergestellt werde, dass auf diesen belasteten Flächen kein Wohnen entstehe.

„In allen untersuchten Verdachtsbereichen wurden hinsichtlich der nutzungsspezifischen Parameter in keinem Fall die Prüfwerte nach der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für den Wirkungspfad Boden-Mensch hinsichtlich aller Kategorien überschritten. Theoretisch besteht damit für die geplante Umnutzung des KfL-Geländes als Mischgebiet mit Grünflächenanteilen grundsätzlich keine unmittelbare Gefährdung für das Schutzgut Mensch“, heißt es dazu nach einer entsprechenden Untersuchung durch die Wastra-Plan-Ingenieurgesellschaft mbH Rostock.

Reste des Streusalzlagers kommen nach Neubukow

Das Streusalzlager, das auch derzeit hier noch existiere, sei nicht die große Belastung, das könne man relativ gut beräumen, sagt Florian Winter. Im Winter 2020/21 soll das restliche Salz ins Lager nach Neubukow gebracht werden.

Derzeit würden bei ign in Waren noch alle Unterlagen für den Landkreis komplettiert, erläutert Florian Winter weiter und blickt voraus: „Dann hat der Kreis offiziell drei Monate Zeit – wahrscheinlich dauert das jetzt wegen Corona etwas länger – und gegen Ende des Jahres könnte die Bestätigung vom Landkreis kommen, dass mit diesem Bebauungsplan alles in Ordnung ist. „Die Erschließung des Gebietes ist im kommenden Jahr geplant“, heißt es von der Gemeinde.

Von Thomas Hoppe