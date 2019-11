Neue Reihe nach Unfall stundenlang gesperrt

Kühlungsborn

Nichts ging mehr am Freitagmittag auf der Neuen Reihe in Kühlungsborn. Gegen 12.40 Uhr ist dort ein Lastwagen auf einen Kleintransporter des Paketdienstes DHL aufgefahren. Dabei wurde nach Angaben des zuständigen Polizeireviers in Bad Doberan der DHL-Bote leicht verletzt. Sein Kleintransporter war in Richtung Kühlungsborn West unterwegs. Er wurde durch den Aufprall gegen einen Straßenbaum geschoben. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, teilte die Polizei mit. Der Lastwagen blieb in der Mitte der Fahrbahn stehen.

Dadurch war die Neue Reihe auf Höhe des Waldzugangs nahe Gartenstraße voll gesperrt. Einige der dadurch ausgebremsten Verkehrsteilnehmer schlängelten sich auf dem Gehweg an der Unfallstelle vorbei. Die meisten anderen wendeten und mussten einen Umweg in Kauf nehmen. Gegen 14.10 Uhr war die Unfallstelle nach Polizeiangaben geräumt und wieder passierbar.

Von Cora Meyer