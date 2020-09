Neue Schau in Kühlungsborns Kunsthalle

Kühlungsborn

Sie schauen nicht immer in die Kamera, sind oft vom Leben gezeichnet und dennoch wunderschön. Elisabeth Heinemann hat ihn, den Blick für das Besondere.

Ihre 53 Fotografien, Porträts in Schwarz-Weiß sind seit Sonnabend und bis zum 18. Oktober in der Kühlungsborner Kunsthalle zu sehen. Darunter auch drei Fotos, wie die sehr ästhetische Aufnahme von Buchseiten, die sie extra mit ausstellte, damit sich das Auge zwischendurch anders fokussieren kann.

Ihre Kameras arbeiten analog sowie digital

Zur Eröffnung spielte Sati Jimenez Cello. Die Fotografin holt aus Menschen ihre Einzigartigkeit heraus und geht sensibel auf ihre Gegenüber ein. Spricht lange mit ihnen im Vorfeld, korrespondiert oft einige Zeit. Bis es dann zum Foto kommt, vergeht meist viel Zeit. Zeit, in der sie sich mit dem Menschen auseinandersetzt, den sie zu porträtieren wünscht.

Um die 100 Schauspieler, Musiker, Maler, Literaten und Politiker fotografierte die 61-Jährige in einem Langzeitprojekt von 15 Jahren. Auch viele ältere Menschen, die sie jedoch wegen Corona nun nicht besuchen konnte. Analog sowie digital arbeiten ihre Kameras.

Sie fängt Momente ein, die tief in die Seele des anderen blicken

Drei Fragen stellt sie ihrem jeweiligen Gegenüber, bevor sie mit ihrer Arbeit beginnt: Was ist für Sie Glück? Was erwarten Sie vom Leben? Wovon träumen Sie? Während die Befragten darüber nachsinnen, drückt sie ab und fängt dadurch Momente ein, die tief in die Seele des anderen blicken – das ist hohe Fotografenkunst.

Franz N. Kröger, Kunsthallenchef: „Ich bin sehr froh, diese Ausstellung präsentieren zu können, denn wegen Corona musste sie im Frühjahr ausfallen.“ Quelle: Sabine Hügelland

Mehr noch, es ist Achtung vor dessen Leben und keine bloße Zurschaustellung. Das ist Fotografie, die mit Respekt ausgeführt wird. Ein Seltenheitswert in dieser schnelllebigen Handyfotozeit, wo es nur darum geht, mit allen Mitteln attraktiv zu erscheinen.

„Jedes Bild hat eine Geschichte“, so die Fotografin. „Ich begann mit Menschen, die mich in der Kindheit und Jugend begleiteten und hatte bestimmte Bilder von ihnen im Kopf“, sagte sie. „Es war spannend zu erleben, ob sie stimmten oder der Mensch ganz anders war.“

Hanna Schygullas drei Porträts beeindrucken den Kunsthallenchef Franz Norbert Kröger besonders wie auch Günter Grass und Christoph Hein. „Eigentlich war diese Ausstellung ja im März geplant, dann kam Corona. Als wir wieder öffnen konnten, hatte ich das Glück, mit der Ausstellung Kunst des 20. Jahrhunderts tauschen zu können und Elisabeth Heinemann für jetzt zu gewinnen.“

Die Magdeburger Kulturredakteurin Grit Warnat begleitet Elisabeth Heinemann beruflich schon eine sehr lange Zeit. Sie sprach in ihrer Laudation von einer Frau, die eine ruhige Art besitzt. „Wer mit ihr ins Gespräch kommt, der spürt sehr bald ihre große Empathie. Sie ist ein zurückhaltender Mensch, der trotzdem gern auf Menschen zugeht.“ Heute sei das nicht mehr vielen gegeben.

Kulturredakteurin Grit Warnat über die Fotografin: „Man spürt sehr bald ihre große Empathie.“ Quelle: Sabine Hügelland

Doch wie kam sie dazu, so viel Prominenz für sich gewinnen zu können? „,Sie werden mir wohl vertraut haben’, sagte sie einmal“, so Grit Warnat. Manche rief sie einfach an.

„ Heinemann sagte mit Blick auf all die bekannten Namen, dass Esther Bejarano für sie ein ganz besonderes Treffen gewesen sei. Sie wollte schon lange die Holocaust-Überlebende vor der Kamera haben“, so Grit Warnat. „Doch eigentlich möchte ich keinen hervorheben, denn alle sind mir wichtig“, sagte Elisabeth Heinemann.

„Wer sich ihre Arbeiten anschaut, merkt, dass da nichts retuschiert wurde. Bei ihr gehören Falten ins Bild. Nicht immer haben sich Prominente damit anfreunden können. Bei ihr gibt es kein Styling, kein Schminken, kein Wangenrouge, keinen roten Lippenstift“, sagte Grit Warnat.

Und auch das ist eine Seite von Elisabeth Heinemann: Lyrik ihrer Mutter Pia-Monika Nittke stellte sie in Büchern eigene Fotografien gegenüber, Texte und Fotos ergänzen sich. Ihre berufliche Laufbahn begann sie als Pädagogin für Kunst und Russisch. 1993 erfolgten erste Schritte in Richtung Fotografie. Drei Jahre später arbeitete die zweifache Mutter schon als Freiberuflerin. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags 12 bis 17 Uhr.

Von Sabine Hügelland